Yegor Rogach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yegor Rogach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yegor Rogach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yegor Rogach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yegor Rogach 22 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Рогач Єгор Юрійович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yegor Rogach Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KS-Consultoria de futebol yapmaktadır. Yegor Rogach, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Viborg FF U19 futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF U19 takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Yegor Rogach'nin Viborg FF U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yegor Rogach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yegor Rogach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2022 yılında Viborg FF U19
Yegor Rogach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yegor Rogach şuan Viborg FF U19 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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