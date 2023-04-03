Yegor Rogach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yegor Rogach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Yegor Rogach kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yegor Rogach ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.