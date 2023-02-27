Yegor Smirnov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yegor Smirnov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yegor Smirnov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yegor Smirnov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yegor Smirnov 3 Ağustos 1996 tarihinde Kremenchuk, Poltava Oblast şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Ukrayna,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Смірнов Єгор Андрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yegor Smirnov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yegor Smirnov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FS Jelgava futbol takımında oynamaktadır. FS Jelgava takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Yegor Smirnov'nin FS Jelgava ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yegor Smirnov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yegor Smirnov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yegor Smirnov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yegor Smirnov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Vorskla U19

1 Temmuz 2015 yılında VfL Halle 96

25 Şubat 2016 yılında Zorya II

1 Temmuz 2016 yılında Bilinmiyor

2 Mart 2017 yılında Avangard K.

13 Temmuz 2017 yılında Cherk. Dnipro

1 Ağustos 2018 yılında FC Samtredia

19 Ekim 2018 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2019 yılında Strand 08

26 Temmuz 2019 yılında VPK-Agro

28 Şubat 2020 yılında Kremin

29 Temmuz 2020 yılında Slavoj Trebisov

7 Ekim 2020 yılında VPK-Agro

26 Şubat 2021 yılında Krystal Kherson

9 Eylül 2021 yılında Kraluv Dvur

16 Mart 2022 yılında Neptunas

15 Temmuz 2022 yılında Super Nova

3 Şubat 2023 yılında Jelgava

Yegor Smirnov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yegor Smirnov şuan FS Jelgava takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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