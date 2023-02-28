Yehia Hamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yehia Hamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yehia Hamed kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yehia Hamed ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yehia Hamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yehia Hamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yehia Hamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yehia Hamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yehia Hamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yehia Hamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yehia Hamed 17 Ocak 1991 tarihinde doğmuştur.  Mısır uyrukludur.Gerçek adı da يحيى حامد şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yehia Hamed Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına 22 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yehia Hamed'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yehia Hamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yehia Hamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Yehia Hamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yehia Hamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2014 yılında El Gouna

1 Ağustos 2015 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında FC Masr

1 Temmuz 2019 yılında El Mahalla

22 Eylül 2022 yılında Gaish

Yehia Hamed kimdir

Yehia Hamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yehia Hamed şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Yehia Hamed nereli

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