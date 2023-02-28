Yeiber Murillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeiber Murillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yeiber Murillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yeiber Murillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yeiber Murillo 23 Nisan 1998 tarihinde El Vigía, Mérida şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Yeiber Murillo Gamboa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yeiber Murillo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aztk Sports yapmaktadır. Yeiber Murillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club General Caballero (JLM) futbol takımında oynamaktadır. Club General Caballero (JLM) takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yeiber Murillo'nin Club General Caballero (JLM) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yeiber Murillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yeiber Murillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yeiber Murillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yeiber Murillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2019 yılında Portuguesa FC

1 Ocak 2020 yılında Luqueño

29 Eylül 2020 yılında CD Badajoz

5 Şubat 2021 yılında Nacional

10 Ocak 2022 yılında Guaireña FC

9 Temmuz 2022 yılında Gen. Caballero

Yeiber Murillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yeiber Murillo şuan Club General Caballero (JLM) takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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