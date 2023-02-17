Yeison Gordillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeison Gordillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yeison Gordillo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yeison Gordillo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yeison Gordillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeison Gordillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yeison Gordillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yeison Gordillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yeison Gordillo 25 Haziran 1992 tarihinde Miranda şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yeison Stiven Gordillo Vargas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yeison Gordillo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RWMG Sports yapmaktadır. Yeison Gordillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Unión futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Unión takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yeison Gordillo'nin Club Atlético Unión ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yeison Gordillo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yeison_gordillo30/

Yeison Gordilloboyu ve yaşı kaç

Yeison Gordillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yeison Gordillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yeison Gordillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yeison Gordillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Boyacá Chicó

13 Temmuz 2015 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2019 yılında Deportes Tolima

18 Şubat 2021 yılında San Lorenzo

19 Ağu 2022 yılında Junior FC

30 Ocak 2023 yılında CA Unión

Yeison Gordillo kimdir

Yeison Gordillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yeison Gordillo şuan Club Atlético Unión takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Boyacá Chicó FC (-2009)

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Yeison Gordillo nereli

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