Yeison Racines kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeison Racines Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yeison Racines adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yeison Racines Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yeison Racines 7 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ekvador,Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yeison Bossa Racines şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yeison Racines Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DB Football Agency yapmaktadır. Yeison Racines, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alashkert Yerevan futbol takımında oynamaktadır. Alashkert Yerevan takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yeison Racines'nin Alashkert Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yeison Racines Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yeison Racines isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yeison Racines Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yeison Racines futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2019 yılında Club Unibolivar

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2021 yılında L. Artsakh

22 Ocak 2023 yılında Alashkert

Yeison Racines Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yeison Racines şuan Alashkert Yerevan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.