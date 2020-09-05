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Yekta Saraç'tan üniversitelerde uzaktan eğitim açıklaması

YÖK Başkanı Yekta Saraç, ''Öğrencilerimizin ve hocalarımızın sağlığı bizim için önemli... Bu yuzden üniversitelere uygulamalı dersler/programlar haricinde tüm dersleri/ programları bu süreçte uzaktan yapmalarını önerdik. Kararı her bir üniversite yönetimi kendi verip, duyuracak'' dedi.

Yekta Saraç'tan üniversitelerde uzaktan eğitim açıklaması

Koronavirüs salgını nedeniyle artan vakalar üniversitelerin açılmasına engel oldu. Sağlık Bakanlığı örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi yönünde bir öneri sunmuştu. 

Önerinin ardından Gazeteci Candaş Tolga Işık konuya ilişkin YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile konuştuğunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla şöyle açıkladı;

Az önce YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç'la konuştum, "Elbette yüzyüze eğitimin yerini tutması mümkün değil ama üniversiteleri açmamakla belli bir süre uzaktan eğitim vermek arasında karar vermemiz gerekiyor. Öğrencilerimizin ve hocalarımızın sağlığı bizim için önemli... Bu yuzden üniversitelere uygulamalı dersler/programlar haricinde tüm dersleri/ programları bu süreçte uzaktan yapmalarını önerdik. Kararı her bir üniversite yönetimi kendi verip, duyuracak. Üniversitelerin toplum  sağlığını ilgilendiren bir konuda  Sağlık Bakanlığı görüşünün aksine karar alması mümkün değildir" dedi.

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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