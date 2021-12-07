TBMM'de 12 gün aralıksız sürecek olan bütçe görüşmeleri başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ardından kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ve terbiyesizce yaptığı el hareketi TBMM'de gerginliğe neden oldu. Bunun yanı sıra Kılıçdaroğlu konuşurken bir vekilin kendisine atışması sonucu," Arkadaşlar Yeliz konuşuyor" ifadesini kullandı. Bunun üzerine vatandaşlar da internet arama motorlarında Yeliz konuşuyor ne demek? Yeliz olayı nedir? Yeliz kim? sorularına yanıt arıyorlar.

YELİZ KONUŞUYOR NE DEMEK?

"Yeliz konuşuyor" ifadesinin bir anlamı bulunmaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu, burada kendisine birtakım ifadeler kullanan İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'ya yönelik olarak kullanmıştır.

YELİZ OLAYI NEDİR? YELİZ KİM?

Yeliz olayının ortaya çıkışı Ahmet Hamdi Çamlı'nın Periscope uygulamasında Yeliz adını kullanarak TBMM'den canlı yayınlar yaparken ön kamerayı açması sonucu olmuştur.

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