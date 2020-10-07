Yeliz Kuvancı kimdir? Kaç yaşında? Sadakatsiz Bahar kimdir? Burcu ne? Boyu kaç? Sevgilisi kim? Yeliz Kuvancı dizi ve filmleri

Son dönemde Sadakatsiz dizisiyle adını duyuran oyuncu bu kez de saç rengiyle merakları üzerine çekti. İzleyenler tarafından merak edilen diğer sorular ise şu şekilde.Yeliz Kuvancı kimdir? Kaç yaşında? Sadakatsiz Bahar kimdir? Burcu ne? Boyu kaç? Sevgilisi kim? Cevaplar haberin detayında.

YELİZ KUVANCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? YELİZ KUVANCI BİYOGRAFİSİ

Yeliz Kuvancı, 28 Şubat 1987 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Aslen Ankara'lıdır. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

2010 yılında, Öyle Bir Geçer Zaman ki’de canlandırdığı İnci adındaki müzik öğretmeni karakteriyle ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir. 2011-2012 sezonunda Seni Bana Yazmışlar adlı komedi dizisinde yer aldı. Başrollerini Cemal Hünal, Ali İl ve Dilşad Çelebi ile paylaşan Kuvancı, Zeynep karakterini canlandırdı. Ardından Böyle Bitmesin adlı dizide oyunculuğa devam eden Kuvancı, Kocamın Ailesi dizisinde Güneş ve Hangimiz Sevmedik adlı dizide Itır karakterlerini canlandırdı. 2020 yılında ise Tutunamayanlar dizisinde Ayşe karakterine hayat verdi.

BOYU KAÇ? BURCU NE?

Yeliz Kuvancı boyu 1.74 cm kilosu 60 kg göz rengi kahverengi ve burcu Balık’tır.

Yeliz Kuvancı son olarak Kanal-D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Bahar karakterine hayat vermiştir.

Yeliz Kuvancı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (İnci) (TV Dizisi)

2011 – Seni Bana Yazmışlar (Zeynep) (TV Dizisi)

2012 – Böyle Bitmesin (Nazlı) (TV Dizisi)

2014 – Kocamın Ailesi (Güneş) (TV Dizisi)

2016 – Hangimiz Sevmedik (Itır) (TV Dizisi)

2020 – Tutunamayanlar (Ayşe) (TV Dizisi)

2021-- Sadakatsiz (Bahar) (TV Dizisi)