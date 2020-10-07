Yeliz Kuvancı kimdir? İlk olarak 2010 yılında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle kameralar karşısına geçen Yeliz Kuvancı ekranlara Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz ile dönmeye hazırlanıyor. Peki Yeliz Kuvancı kimdir? Kaç yaşında? Sadakatsiz Bahar kimdir? Yeliz Kuvancı sevgilisi ve dizileri...

YELİZ KUVANCI KİMDİR?

Yeliz Kuvancı, 28 Şubat 1987 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Aslen Ankara'lıdır. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

2010 yılında, Öyle Bir Geçer Zaman ki’de canlandırdığı İnci adındaki müzik öğretmeni karakteriyle ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir. 2011-2012 sezonunda Seni Bana Yazmışlar adlı komedi dizisinde yer aldı. Başrollerini Cemal Hünal, Ali İl ve Dilşad Çelebi ile paylaşan Kuvancı, Zeynep karakterini canlandırdı. Ardından Böyle Bitmesin adlı dizide oyunculuğa devam eden Kuvancı, Kocamın Ailesi dizisinde Güneş ve Hangimiz Sevmedik adlı dizide Itır karakterlerini canlandırdı.

Yeliz Kuvancı son olarak TRT’de yayınlanan Tutunamayanlar dizisinde Ayşe karekterine hayat vermiştir.

Yeliz Kuvancı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (İnci) (TV Dizisi)

2011 – Seni Bana Yazmışlar (Zeynep) (TV Dizisi)

2012 – Böyle Bitmesin (Nazlı) (TV Dizisi)

2014 – Kocamın Ailesi (Güneş) (TV Dizisi)

2016 – Hangimiz Sevmedik (Itır) (TV Dizisi)

2020 – Tutunamayanlar (Ayşe) (TV Dizisi)