Yeliz Özel, en skorer oyuncu oldu

Türk kadın hentbolunun en önemli isimlerinden Yeliz Özel, Süper Lig'de ilk yarıyı 14 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Muratpaşa Belediyespor'un en skorer oyuncusu oldu. Mart ayında 39'uncu yaş günün kutlayacak olan Türk hentbolunun "özel" ismi sahaya çıktığı 10 maçta 54 gol kaydetti.

Kadınlar Hentbol Süper Lig'inin son şampiyonu Muratpaşa Belediyespor, lig de ilk yarıyı 14 puanla 3'üncü sırada tamamladı. 10 maçta 7 galibiyet alırken 3 karşılaşmadan mağlup ayrılan Muratpaşa, rakip filelere 310 gol attı, kalesinde 280 gol gördü.

Takıma bu yıl U17 Milli Takımın başarılı oyuncuları, 19 yaşındaki sol oyun kurucu Eda Nur Kılıç, 17 yaşındaki kaleci Öznur Özdemir, 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Beyzanur Türkyılmaz ve 19 yaşındaki oyun kurucu Ayşenur Solmaz katılmasıyla yaş ortalamasını 23.1'e çeken Muratpaşa Belediyesi'nde pivot Valeriia Baranik ve kaleci Kristina Graovac olmak üzere 2 yabancı oyuncu bulunuyor.

Ligin ilk yarısında Muratpaşa'da genç jenerasyonun en dikkat çeken ismi ise takımda 3'üncü yılını geçiren Dönegül Bozdoğan oldu. Türkiye Hentbol Federasyonu resmi internet sitesinden derlenen verilere göre, 20 yaşındaki Bozdoğan, forma giydiği 10 maçta rakip filelere 50 gol atarak takımın en golcü oyuncuları arasında yer aldı. Eda Nur Kılıç ise ilk yarıyı 31, Beyzanur Türkyılmaz ise 26 golle kapattı. Bu sezon hentbola yeniden dönen Didem Hoşgör Binboğa ise forma giydiği 9 maçta 36 gol atarken Muratpaşa Belediyesi'ne bu sezon katılan Yağmur Toprak'ta 10 maçta 43 gol kaydetti.

Muratpaşa'da ilk yarıya damga vuran isim takım kaptanı ve Türk hentbolunun "özel" ismi Yeliz Özel oldu. 6 Mart'ta 39'uncu doğum günün kutlayacak olan Yeliz Özel, 10 maçta kaydettiği 54 golle takımın en golcü oyuncusu oldu.

Ablasının sayesinde başladığı hentbolda 19 yaşında Norveç'in Byasen kulübüne transfer olarak, Türkiye'nin yurt dışına çıkan ilk kadın hentbolcusu olan Yeliz Özel, Makedonya'nın Kometal ve Romanya'nın Olctim takımlarında Türkiye'yi temsil etti. Yıldız Milli Takım'dan itibaren aralıksız ay yıldızlı formayı giyen ve 15 yıl A Milli Takım Kadın Hentbol Takımı'nın kaptanlık bandını da taşıyan Özel, Süper Lig'deki 14'üncü şampiyonluğunun ise geçen yıl transfer olduğu Muratpaşa Belediyespor'la birlikte yaşadı.

Kaynak: İHA