Yeliz Yeşilmen Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?



Doğum tarihi : 17.Aralık.1978

Yeliz Yeşilmen kaç yaşında : 41

Kilo & Boy :

Burcu : Yay

Meslek : Dizi Oyuncusu, Pop Şarkıcısı

Yeliz Yeşilmen doğum yeri : Adana

YELİZ YEŞİLMEN BİYOGRAFİSİ



Adana doğumlu Türk şarkıcı ve dizi oyuncusu. Pembe Patikler, Altın Kızlar, Aşkım Aşkım dizileriyle tanınmıştır.

Yeliz Yeşilmen, 17 Aralık1978 tarihinde, Adana’da dünyaya geldi. Mankenlik ve foto modellik yaparken, komedyen Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programı sayesinde TV. dünyasına adım attı.

2000 tarihli TV. dizisi Çarli İş Başında, oyuncunun rol aldığı ilk dizi oldu. 2001yılında izleyicilerle buluşan ve de başrollerini Mehmet Ali Erbil ile paylaştığı Aşkım Aşkım adlı dizi sayesinde popülaritesini arttırdı. Oynadığı dizilerde daha çok aptal sarışın tiplemeleriyle rol aldı.

Dizi oyunculuğunun yanı sıra sinemaya da adım atan Yeşilmen, Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (2007) ve Dansöz (2001) adlı iki sinema filminde rol aldı ve Amerika orjinli The Simple Life adlı reality sovunun Türkiye’ye uyarlanmış versiyonu olan Her Şey Yolunda adlı tv programında Tuğba Özay ile beraber rol aldı.

2004 yılında, Tat Beni adlı ilk stüdyo albümünü piyasaya süren Yeşilmen, 2006yılında Elemtere Fiş ve 2009 yılında Fıstık Çıkı Çıkı adlı albümlerle müzik dünyasındaki çalışmalarına devam etti.

Yeliz Yeşilmen, halen müzik çalışmalarına devam etmekte ve de Altın Kızlar adlı yerli dizide rol almaktadır.

Yeliz Yeşilmen, 2010 yılında Ali Uğur Akbaş ile evlendi. Birbey ve Asya isimli iki çocuğu var.

Albümleri :

2004 - Tat Beni

2006 - Elemtere Fiş

2009 - Fıstık Çıkı Çıkı

Filmleri ve Dizileri :

2009 - Altın Kızlar (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2008 - Aşkım Aşkım (Gözde)(TV Dizisi)

2007 - Çok Özel Tim (Tuğba Kalın)(TV Dizisi)

2007 - Evimin Erkeği (Sekreter Burcu)(TV Dizisi)

2006 - Aynı Çatı Altında (Aslı)(TV Dizisi)

2006 - Amerikalılar Karadeniz'de 2 (Neriman)(Sinema Filmi)

2005 - Sevgilime Göz Kulak Ol (TV Filmi)

2005 - Belalı Baldız (Şelale) (TV Dizisi)

2004 - 3. Tür (TV Dizisi)

2004 - Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu)(TV Dizisi)

2004 - Biz Boşanıyoruz (Gönül Kıran)(TV Dizisi)

2004 - Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (Şebnem) (Sinema Filmi)

2003 - Şöhretler Kebapçısı (Gönül Kıran)

2003 - Hababam Sınıfı: Merhaba (Alev Alev) (Sinema Filmi)

2003 - Hayat Bilgisi (Kendisi)(TV Dizisi)

2002 - Pembe Patikler (Nükte)(TV Dizisi)

2002 - Vaka-i Zaptiye (Mahmure)(TV Dizisi)

2001 - Aşkım Aşkım (Gözde)(TV Dizisi)

2000 - Çarli İş Başında (Cilvenaz)(TV Dizisi)

2000 - Bana Babamı Anlat (Şapırrrt)(TV Dizisi)