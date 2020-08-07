  1. WEB TV
  2. MAGAZİN
  3. Yeliz Yeşilmen'den korkutan haber! Kızının bacaklarına kaynar su döküldü

Yeliz Yeşilmen'den korkutan haber! Kızının bacaklarına kaynar su döküldü

Geçtiğimiz günlerde eşi ile bir takım sorunlar yaşayan ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in 10 yaşındaki kızı Asya'nın bacağına kaynar su döküldü. Haberi sosyal medyadan paylaşan Yeliz Yeşilmen'e takipçilerinde çokça ''geçmiş olsun'' mesajı geldi.

Tatil yaptıkları otelde 10 yaşındaki kızının bacaklarına çaydanlık dökülen Yeliz Yeşilmen, bu olayı sosyal medya hesabı instagram üzerinden paylaştı. Bacaklarında kabarcıklar oluşan Asya' için Yeliz Yeşilmen'e takipçileri tarafından ''geçmiş olsun'' mesajları gönderildi.

Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a özür videosu paylaşımı!Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a özür videosu paylaşımı!

Selena dizisiyle tanınan Serkan Şenalp düğün yaptı!Selena dizisiyle tanınan Serkan Şenalp düğün yaptı!

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan Alaçatı'da aşk eğlencesi!Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan Alaçatı'da aşk eğlencesi!

Murat Övünç'e eylemci kadınlardan ret cevabı! Eylem alanından kovulduMurat Övünç'e eylemci kadınlardan ret cevabı! Eylem alanından kovuldu

 

07 Ağustos 2020 Cuma 10:49
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a özür videosu paylaşımı!
Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a özür videosu paylaşımı!
Sen Çal Kapımı 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Çiftin Antalya macerası başlıyor!
Sen Çal Kapımı 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Çiftin Antalya macerası başlıyor!
Selena dizisiyle tanınan Serkan Şenalp düğün yaptı!
Selena dizisiyle tanınan Serkan Şenalp düğün yaptı!
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan Alaçatı'da aşk eğlencesi!
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan Alaçatı'da aşk eğlencesi!
Murat Övünç'e eylemci kadınlardan ret cevabı! Eylem alanından kovuldu
Murat Övünç'e eylemci kadınlardan ret cevabı! Eylem alanından kovuldu
Gençliğim Eyvah 9. bölüm fragmanı yayınlandı | Zola ile Azra arasında yakınlaşıyor!
Gençliğim Eyvah 9. bölüm fragmanı yayınlandı | Zola ile Azra arasında yakınlaşıyor!
Yasak Elma 75. bölüm fragmanı yayınlandı | Şahika'yı dehşete düşüren tanıdık sima kim?
Yasak Elma 75. bölüm fragmanı yayınlandı | Şahika'yı dehşete düşüren tanıdık sima kim?
Murat Övüç Yeşim Salkım'a ettiği küfür sosyal medyada büyük tepki yarattı!
Murat Övüç Yeşim Salkım'a ettiği küfür sosyal medyada büyük tepki yarattı!
Müge Anlı’da Şiar annesinden şok açıklama: ''Oğlumun 13 yaşında öleceğini gördüm''
Müge Anlı’da Şiar annesinden şok açıklama: ''Oğlumun 13 yaşında öleceğini gördüm''
Hazal Filiz Küçükköse'den şiddet ve istismar açıklaması: ''Yaptırım bekliyoruz" 
Hazal Filiz Küçükköse'den şiddet ve istismar açıklaması: ''Yaptırım bekliyoruz" 