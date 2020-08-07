Yeliz Yeşilmen'den korkutan haber! Kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Geçtiğimiz günlerde eşi ile bir takım sorunlar yaşayan ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in 10 yaşındaki kızı Asya'nın bacağına kaynar su döküldü. Haberi sosyal medyadan paylaşan Yeliz Yeşilmen'e takipçilerinde çokça ''geçmiş olsun'' mesajı geldi.
Tatil yaptıkları otelde 10 yaşındaki kızının bacaklarına çaydanlık dökülen Yeliz Yeşilmen, bu olayı sosyal medya hesabı instagram üzerinden paylaştı. Bacaklarında kabarcıklar oluşan Asya' için Yeliz Yeşilmen'e takipçileri tarafından ''geçmiş olsun'' mesajları gönderildi.
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07 Ağustos 2020 Cuma 10:49
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