Yeliz Yeşilmen'den korkutan haber! Kızının bacaklarına kaynar su döküldü

Geçtiğimiz günlerde eşi ile bir takım sorunlar yaşayan ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in 10 yaşındaki kızı Asya'nın bacağına kaynar su döküldü. Haberi sosyal medyadan paylaşan Yeliz Yeşilmen'e takipçilerinde çokça ''geçmiş olsun'' mesajı geldi.