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  3. Yeliz Yeşilmen'den şok açıklamalar: ''Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum''

Yeliz Yeşilmen'den şok açıklamalar: ''Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum''

Sosyal medya hesabından ağlayarak açıklamalarda bulunan Yeliz Yeşilmen yaşadığı zorlukları üstü kapalı şekilde anlatmaya çalıştı. Akıllara ise eşinden şiddet mi görüyor sorusu geldi.

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23 Mayıs 2020 Cumartesi 15:54

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