Yeliz Yeşilmen'den şok açıklamalar: ''Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum''
Sosyal medya hesabından ağlayarak açıklamalarda bulunan Yeliz Yeşilmen yaşadığı zorlukları üstü kapalı şekilde anlatmaya çalıştı. Akıllara ise eşinden şiddet mi görüyor sorusu geldi.
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23 Mayıs 2020 Cumartesi 15:54
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