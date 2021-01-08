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  3. Yeliz Yeşilmen'e bakıcı krizi: ''Evimi soyup soğana çevirmiş''

Yeliz Yeşilmen'e bakıcı krizi: ''Evimi soyup soğana çevirmiş''

Geçtiğimiz aylarca eşiyle problemler yaşayan ünlü model ve dizi oyuncusu Yeliz Yeşilmen, bu seferde çocuklarının bakıcısıyla sorunu medyaya yansıdı. Sosyal medya hesabından çocuklarının bakıcısının evini soyduğunu söyleyip açıklama yapan Yeşilmen'in o anları kameraya saniye saniye böyle kaydedildi.

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08 Ocak 2021 Cuma 09:39
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