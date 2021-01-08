Yeliz Yeşilmen'e bakıcı krizi: ''Evimi soyup soğana çevirmiş''
Geçtiğimiz aylarca eşiyle problemler yaşayan ünlü model ve dizi oyuncusu Yeliz Yeşilmen, bu seferde çocuklarının bakıcısıyla sorunu medyaya yansıdı. Sosyal medya hesabından çocuklarının bakıcısının evini soyduğunu söyleyip açıklama yapan Yeşilmen'in o anları kameraya saniye saniye böyle kaydedildi.
Alişan canlı yayında koronavirüs aşısı oldu!
Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle nefesleri kesti!
Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı'na İstiklal'de evlilik teklifi!
Başkan Mansur Yavaş Twitch canlı yayına mesaj attı! Sunucu çılgına döndü
08 Ocak 2021 Cuma 09:39
Benzer Videolar