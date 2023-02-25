Yeljan Shinar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeljan Shinar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yeljan Shinar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yeljan Shinar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yeljan Shinar 6 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 叶力江·什那尔 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yeljan Shinar Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yeljan Shinar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 5 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Yeljan Shinar'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Yeljan Shinar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yeljan Shinar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yeljan Shinar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yeljan Shinar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında SZ FC Res.

5 Temmuz 2019 yılında SZ FC

18 Temmuz 2020 yılında BJ BSU

31 Aralık 2020 yılında SZ FC

Yeljan Shinar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yeljan Shinar şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Yeljan Shinar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 2 numaralı formasıyla 27 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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