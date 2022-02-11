Yelken Eğitmeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Yelken Eğitmeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Yelken Eğitmeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Yelken Eğitmeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Yelken Eğitmeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Yelken Eğitmeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Yelken Eğitmeni Maaşları

Yelken Eğitmeni maaşı ortalama olarak aylık 7750_TL'dir. En düşük Yelken Eğitmeni maaşı 6450_TL, En yüksek ise 9050_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yelken Eğitmeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3423.04

Meslek Adı :

Yelken Eğitmeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Spor Ve Fitnes Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Fitnes Ve Rekreasyon Eğiticileri Ve Program Liderleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yelken eğitimi almak isteyen kursiyerlere, yelken kullanma ile ilgili teorik ve uygulamalı olarak bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yelken Eğitmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Yelken sporuna yeni başlayan kişi ve gruplara seviyelerine uygun eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,

c) Yelken ve kullanılan ekipmanların tanıtımını yapmak,

d) Kurs süresi içerisinde günlük çalışma planına göre yelken eğitimini teorik ve uygulamalı olarak vermek,

e) Yelken kullanma kurallarını ve tekniklerini öğretmek,

f) Uygulamalı yelken eğitim öncesi gerekli kıyafetlerin (can yeleği, kask vb.) güvenlik açısından giyilmesini sağlamak,

g) Eğitime katılanlara uygulama yaptırmak,

h) Uygulamalı eğitim esnasında denizdeki riskli bölgeleri belirlemek ve öğrencileri sürekli takip etmek,

i) Uygulama eğitiminden sonra tekneleri toplamak ve antrenmanın değerlendirmesini yapmak,

j) Hava şartlarının uygun olmadığı gün veya dönemlerde yelken sporları merkezi yetkililerine gerekli uyarılarda bulunmak ve sonuçlanmasını sağlamak,

k) Yelken kullanıcılarının sakatlanmaları veya yaralanmaları durumunda ilk yardımı yapmak ve en yakın sağlık merkezine ulaştırılmasını sağlamak,

l) Yelken öğrencilerini, uygulama derslerine aldıkları noktada bırakmak veya yakınlarına teslim etmek,

m) Yelkenle ilgili gelişmeleri takip etmek, yurtiçi ve yurt dışındaki kurs ve seminerlere katılmak,

n) Tekne bakımı ile ilgili ilgililere haber vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getiri

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Yelken Eğitmeni maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?