Yelpaze patlıcan nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta yelpaze patlıcan tarifi!
Kanal D'de hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta'da yelpaze patlıcan bugün günün yemeği olarak seçildi. Gelinler arasında mücadele devam ederken sadece bir isim çeyrek altını yakasına takacak. Peki, Yelpaze patlıcan nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta yelpaze patlıcan tarifi!
Kanal D'nin fenomen yemek yarışmasında bugünün menüsü yelpaze patlıcan oldu. 4 gelin lezzetli yemeği yaparak, kayınvalidelerden en yüksek puanı almaya çalışacak. Bu bağlamda, Yelpaze patlıcan nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta yelpaze patlıcan tarifi!
YELPAZE PATLICAN MALZEMELER
2 adet patlıcan
500 gram kıyma
1 adet kuru soğan
1 diş sarımsak
3 yemek kaşığı sıvı yağ
Pul biber
Karabiber
Kırmızı toz biber
Kekik
Tuz
Sosu için:
1,5 yemek kaşığı domates salçası
2 su bardağı ılık su
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş rendelenmiş sarımsak
Kekik
Tuz
YELPAZE PATLICAN NASIL YAPILIR?
Patlıcanları yıkayıp saplarını kestikten sonra boydan ikiye bölün.
Düz tarafını tezgaha yerleştirdiğiniz patlıcanların üzerine 1 santimetre aralıkta derin kesikler atın.
Her 6-7 kesikte bir dilimleyip patlıcanı ayırın.
Patlıcanları tuzlu suda 30 dakika kadar bekletin.
Bu esnada soğan ve sarımsağı rendeleyip tuz ve baharatlarla birlikte kıymaya ekleyin ve yoğurun.
Yoğurduğunuz harcı suyunu süzdüğünüz patlıcanların kesiklerine taşırmadan doldurun ve fırın kabına yerleştirin.
Sos malzemelerini ayrı bir kasede karıştırıp sosu patlıcanların üzerine dökün.
Fırını 175 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra yemeği fırına verin.
Sosu bir kaşık yardımıyla ara ara patlıcanların üzerine gezdirerek yemeğinizi pişirin.
Sıcak servis edin, Afiyet olsun