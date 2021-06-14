Yem olmaktan son anda kurtuldu! Dev balinanın yuttuğu dalgıcın mucizevi kurtuluşu

ABD'de film gibi bir olay yaşandı. Massachusetts eyaletinde yaşanan ilginç olayda ıstakoz toplamak için dalan dalgıcı dev bir balina yuttu. Michael Packard isimli dalgıç, balinanın onu tükürmesi sonucunda mucizevi şekilde hayatta kalmayı başardı.

BALİNA TÜKÜRÜNCE ÖLÜMDEN KURTULDU

ABD'li dalgıç ıstakoz toplamak için denize daldı ama kendini balinanın ağzında buldu. ABD'de 40 yıldır dalış yapan adamın mucize kurtuluşu gündem oldu. Packard, Massachusetts eyaletinin Provincetown kenti açıklarında dalıştaydı. Denizden çıkmak üzere olan adam, balina ağzını açınca suyla beraber balinanın ağzına sürüklendi.

"BU BALİNAYA YEM OLACAĞIM"

Yaşadığı şokun etkisinde olan Michael Packard olayı şöyle anlattı: "Basınç ve hareket vardı. Balina hareket ediyordu, kafasını sallıyordu. Ve fark ettim ki bu bir köpek balığı değil. Tek ihtimal bir balinanın beni yutmuş olmasıydı. 40 yıldır dalış yapıyorum, dolayısıyla bunun bir ihtimal olduğunu biliyordum. Dedim ki bu başka bir şey olamaz, ben bir balinanın ağzındayım."

YAŞADIKLARI DALMA AŞKINDAN VAZGEÇİREMEDİ

Duyanların içini ürperten olayın kahramanı Packard, yaklaşık 40 saniye balinanın ağzında kaldı. Deneyimli dalgıç ölümle burun buruna gelmesine rağmen, dalmaya devam edeceğini açıkladı. Mucize kurtuluşta yalnızca bacaklarından yaralanan dalgıç, hızla hastaneye kaldırıldı.