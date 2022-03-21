Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Teknikeri Tanımı;

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Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Teknikeri Maaşları

Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.65

Meslek Adı :

Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Başarılı bir hayvansal üretimin sağlanması amacıyla kaliteli yem temini ve üretimi aşamasında yem fabrikalarında; yem üretim makinelerinin kullanımı ve hammadde kalitesinin denetlenmesinde, küçük ve büyük ölçekli çiftliklerde ise hayvanların beslenmesi (küçükbaş, büyükbaş, kanatlı) konularıyla ilgilenen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hammadde kalite kontrolü yapmak,

b) Yem makinelerinin çalışmalarının takibi yapmak,

c) Üretilen mamül maddenin kalitesinin takibi yapmak, ,

d) İşçilerin denetimi gibi konularda sorumlu mühendise yardımcı olmak,

e) Küçük ve büyük ölçekli bir çiftlikte görev alabilecekleri gibi kendi işlerini de kurmak

f) Silaj üretimi, yem bitkilerini yetiştirme, hayvan besleme, rasyon hazırlama, management (Bakım, besleme,yönetim) konularıyla ilgilenmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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