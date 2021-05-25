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Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Teknikeri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Teknikeri meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Teknikeri meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Teknikeri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3142.65

Meslek Adı : Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Teknikeri

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Başarılı bir hayvansal üretimin sağlanması amacıyla kaliteli yem temini ve üretimi aşamasında yem fabrikalarında; yem üretim makinelerinin kullanımı ve hammadde kalitesinin denetlenmesinde, küçük ve büyük ölçekli çiftliklerde ise hayvanların beslenmesi (küçükbaş, büyükbaş, kanatlı) konularıyla ilgilenen kişidir.

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Görev ve İşlem Basamakları :

Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)    Hammadde kalite kontrolü yapmak,
b)    Yem makinelerinin çalışmalarının takibi yapmak,
c)    Üretilen mamül maddenin kalitesinin takibi yapmak, ,
d)    İşçilerin denetimi gibi konularda sorumlu mühendise yardımcı olmak,
e)    Küçük ve büyük ölçekli bir çiftlikte görev alabilecekleri gibi kendi işlerini de  kurmak
f)    Silaj üretimi, yem bitkilerini yetiştirme, hayvan besleme,                                                            
rasyon hazırlama, management (Bakım, besleme,yönetim) konularıyla ilgilenmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (soğutma Ve İklimlendirme) mesleği için “2360.33” kod olarak kullanılır iken Aktar (Baharatçı) mesleği için “5221.19” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Teknikeri Meslek Kodu “3142.65” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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