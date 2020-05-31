Yeme-içme hizmeti sunan işletmeler için yeni önlemler rehberi!

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi için alınan tedbirler kapsamında restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi, tatlıcı ve içerisinde yeme-içme hizmeti sunan işletmelerde alınması gereken önlemler rehberi Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün “pandemi” kapsamına aldığı Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında kontrolü normalleşme süreci aşamasına geçildi. Bu kapsamda yeme-içme sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için halen faal olan veya faaliyete geçecek olan yeme-içme tesisleri ve bünyesinde yeme-içme bulunduran tesislerde gereken önlemlerin alınması ve sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor.