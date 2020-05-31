İstanbul20 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Yeme-içme hizmeti sunan işletmeler için yeni önlemler rehberi!

Yeme-içme hizmeti sunan işletmeler için yeni önlemler rehberi!

Sağlık Bakanlığı, yeme- içme hizmeti sunulan iş yerlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınması gereken önlemler için rehber yayımladı.

Yeme-içme hizmeti sunan işletmeler için yeni önlemler rehberi!

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi için alınan tedbirler kapsamında restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi, tatlıcı ve içerisinde yeme-içme hizmeti sunan işletmelerde alınması gereken önlemler rehberi Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün “pandemi” kapsamına aldığı Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında kontrolü normalleşme süreci aşamasına geçildi. Bu kapsamda yeme-içme sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için halen faal olan veya faaliyete geçecek olan yeme-içme tesisleri ve bünyesinde yeme-içme bulunduran tesislerde gereken önlemlerin alınması ve sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor.

Haberin Devamı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Gece Editörü

Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT