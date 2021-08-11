Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümör tespit edildi!8 yaşındaki çocuk lüks otel havuzunda boğularak hayatını kaybetti! Tatil için gittiler evlat acısı yaşadılar!Gözeneklere son! Pürüzsüz bir cilde sahip olmak artık çok kolayTrabzonspor'un tur mücadelesine çıkacağı Molde'nin teknik direktörü: "İyi bir maç çıkaracağız"Dünya Hali 4. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Dünya Hali 4. bölüm canlı izleHalk TV Seda Selek kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?Sen Çal Kapımı 48. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Sen Çal Kapımı 48. bölüm canlı izleSon dakika | Bakan Koca, sel sularının vurduğu Sinop'taki son durumu açıkladıKamu işçisi ne kadar zam alacak 2021? Kamu işçileri zam tutarı ne kadar 2021?İngiliz Büyükelçi çalışanı Rus ajanı çıktı! Alman polisi tarafından yakalandı!
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Yemeğe tuz yerine gübre attı, 24 kişinin ölümüne sebep oldu!

Yemeğe tuz yerine gübre attı, 24 kişinin ölümüne sebep oldu!

Nijerya'nın kuzeybatısı'nın sokoto eyaletinde, yemek yemek için toplanan aile akıl olmaz olayla şoke oldu. Yemeğe tuz yerine gübre koyan kadın, 24 kişinin zehirlenerek hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Yemeğe tuz yerine gübre attı, 24 kişinin ölümüne sebep oldu!

Nijerya'nın sokoto eyaletinin Danzanke köyünde akıl almaz olay yaşandı.Yemeğe tuz yerine gübre koyan kadın aile fertlerinden 24'nün zehirlenerek hayatını kaybetmesine sebep olurken, tedavisi süren 2 kadın yaşam mücadelesi veriyor. Akıllara durgunluk veren bu olay herkesi şoke etti.

 

Yemeğe tuz yerine gübre attı, 24 kişinin ölümüne sebep oldu!GÜBRE 24 CAN ALDI

Yemeği yiyen 24 kişi hayatını kaybederken Eyalet Sağlık Komiseri Ali İnname, yaşananları aktardı. Aile yemeğinde yaşanılan bu olayın, yapılan bir yanlışlıktan kaynaklandığı ifade eden İnname, "Maalesef, şu anda tedaviye yanıt veren 2 kadın dışında yemeği yiyen 24 aile üyesi hayatını kaybetti" dedi.

Yerel halkı yaşanılan bu dehşet verici olaydan ders almaya çağıran İnname, bu tür zehirli kimyasalların kolay ulaşılabilecek yerlerden uzak tutulması gerektiğini ve dikkatli olunması hususunda uyardı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT