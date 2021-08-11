Yemeğe tuz yerine gübre attı, 24 kişinin ölümüne sebep oldu!

Nijerya'nın sokoto eyaletinin Danzanke köyünde akıl almaz olay yaşandı.Yemeğe tuz yerine gübre koyan kadın aile fertlerinden 24'nün zehirlenerek hayatını kaybetmesine sebep olurken, tedavisi süren 2 kadın yaşam mücadelesi veriyor. Akıllara durgunluk veren bu olay herkesi şoke etti.

GÜBRE 24 CAN ALDI

Yemeği yiyen 24 kişi hayatını kaybederken Eyalet Sağlık Komiseri Ali İnname, yaşananları aktardı. Aile yemeğinde yaşanılan bu olayın, yapılan bir yanlışlıktan kaynaklandığı ifade eden İnname, "Maalesef, şu anda tedaviye yanıt veren 2 kadın dışında yemeği yiyen 24 aile üyesi hayatını kaybetti" dedi.

Yerel halkı yaşanılan bu dehşet verici olaydan ders almaya çağıran İnname, bu tür zehirli kimyasalların kolay ulaşılabilecek yerlerden uzak tutulması gerektiğini ve dikkatli olunması hususunda uyardı.