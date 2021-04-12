Yemek duasının nasıl edildiği internet kullanıcıları tarafından Ramazan ayının gelmesiyle araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için haberimizde merak edilen soruların yanıtlarını derledik. İşte Yemek duası nasıl okunur? Yemek duasının Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri...

YEMEK DUASI NASIL OKUNUR?

Kimi alimler duanın Arapça okunması gerektiğini savunurken kimileri Türkçe okumanın zararının olmayacağını söyler. Müminlerin duayı hangi niyet ile, hangi amaç ile okuduğu önemlidir. Tüm dualar hangi dilden okunursa okunsun hikmetinden hiçbir şey kaybetmeyecektir. Yemek duası evin büyüğü veya bileni tarafından okunur. Zorunlu olmamakla beraber duayı okuyacak kişinin abdest alması daha hayırlıdır.

YEMEK DUASININ TÜRKÇE, ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ

Müslümanlar tarafından Yemek Duasının Türkçe ve Arapça okunuşları araştırılıyor. Yemek Duası Türkçe ve Arapça okunuşu aşağıdaki gibidir...

Yemek duası Arapça okunuşu şu şekildedir:

Elhamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn

Elhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ.

El-Hamdü lillâhillezî et‘amenî hâzat-taâme ve razakanîhi min ğayri havlin velâ kuvvetin

Yemek duası Türkçe okunuşu şu şekildedir:

"Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allâh'a hamdolsun”(Tirmizî, Daavât 5 5; Ebû Dâvud, Et'ime 5 2 ; İbnu Mâce, Et'ime 16 )

“Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz.