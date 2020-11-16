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  3. Yemek getiren kuryeden akıl almaz görüntüler! Siparişini bıraktığı apartmana işedi

Yemek getiren kuryeden akıl almaz görüntüler! Siparişini bıraktığı apartmana işedi

Eskişehir'de bir kurye bir daireye sipariş götürmesinin ardından apartmandan aşağı indiği sırada merdivenlere işediği o görüntüler sosyal medyada çokça konuşuldu. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntüler saniye saniye böyle kaydedildi.

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16 Kasım 2020 Pazartesi 09:56
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