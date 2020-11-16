Yemek getiren kuryeden akıl almaz görüntüler! Siparişini bıraktığı apartmana işedi
Eskişehir'de bir kurye bir daireye sipariş götürmesinin ardından apartmandan aşağı indiği sırada merdivenlere işediği o görüntüler sosyal medyada çokça konuşuldu. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntüler saniye saniye böyle kaydedildi.
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