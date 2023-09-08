Yemek hizmeti alım protokolü imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığının kararlılıkla sürdürdüğü eğitime sosyal destek politikası doğrultusunda taşımalı eğitimden yararlanan ve pansiyonlarda kalan öğrencilere yönelik ücretsiz yemek hizmeti alım protokolü imzalandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Yemek hizmeti alım protokolü imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığının kararlılıkla sürdürdüğü eğitime sosyal destek politikası doğrultusunda taşımalı eğitimden yararlanan ve pansiyonlarda kalan öğrencilere yönelik ücretsiz yemek hizmeti alım protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bayburt Öğretmenevi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve pansiyonlu okullar arasında imzalanan protokol gereği taşımalı eğitim ve pansiyonlarda kalan öğrencilere yönelik ücretsiz yemek hizmeti devam edecek.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven, imza töreninde yaptığı açıklamada "Bayburt Öğretmenevi ile yaptığımız anlaşma gereği merkezdeki taşımalı eğitime tabi olan bin 100 öğrencimize, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile imzaladığımız anlaşma gereği taşradaki bin 60 öğrencimize ücretsiz yemek hizmeti verilecek. Pansiyonlu okullarda kalan öğrencilerimiz ise okul yemekhanelerinde yemek hizmetinden ücretsiz olarak yararlanacak" ifadelerini kullandı.

Okul ve kurum müdürleriyle yaptığı toplantıda ücretsiz yemek hizmetinin önemine vurgu yapan Güven, anlaşmanın taraflara hayırlı olmasını diledi.

Yemek hizmeti alım protokolü imzalandı

Yemek hizmeti alım protokolü imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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