Yemek parası verecekken cüzdanını da kaptırdı!
Mersin’de yaşlı bir adamdan yemek parası isteyen 20-25 yaşlarında bir genç, adamın cebinden çıkardığı cüzdanını da alarak kaçmaya çalıştı. Neye uğradığına şaşıran yaşlı adamın polis merkezine şikayeti üzerine incelenen güvenlik kameralarından genç, şapkasından tespit edilip yakalandı.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yaşanan olayda 63 yaşındaki H.A. isimli yaşlı adam, yolda yürüdüğü sırada bir gencin yemek parası istemesi üzerine cüzdanını cebinden çıkardı. Ani bir refleks ile cüzdanını alıp kaçan gencin ardından polise giderek şikayetçi olan H.A., güvenlik kameralarının izlenip gencin yakalandığını öğrendi. Emniyetteki ifadesinin ardından şahıs, adliyeye sevk edildi.
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24 Eylül 2020 Perşembe 15:58
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