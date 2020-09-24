Yemek parası verecekken cüzdanını da kaptırdı!

Mersin’de yaşlı bir adamdan yemek parası isteyen 20-25 yaşlarında bir genç, adamın cebinden çıkardığı cüzdanını da alarak kaçmaya çalıştı. Neye uğradığına şaşıran yaşlı adamın polis merkezine şikayeti üzerine incelenen güvenlik kameralarından genç, şapkasından tespit edilip yakalandı.