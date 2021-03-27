Yemek Sepeti kayıtlı adres nasıl silinir?
Türkiye'nin en büyük online sitelerinden biri olan Yemek Sepeti sitesine siber saldırı gerçekleştirilmesinin ardından kullanıcılar, kişisel bilgilerini internet sitesinden nasıl sileceğini araştırmaya başladı. Biz de haberimizde sizin için Yemek Sepeti kayıtlı adres nasıl silinir? başlığı ile aratılan konuya haberimizde yer verdik.
Türkiye'nin en büyük online yemek sipariş platformu Yemek Sepeti'ne siber saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırıda site kullanıcılarının önemli bilgileri çalındı. Nevzat Aydın tarafından 2001'de kurulan Yemek Sepeti sitesinden kullanıcılar bilgilerini nasıl sileceğini araştırmaya başladı. İşte Yemek Sepeti kayıtlı adres nasıl silinir? cevabı...
YEMEK SEPETİ KAYITLI ADRES NASIL SİLİNİR?
Yemek Sepeti sitesinden kayıtlı adresinizi silmek istiyorsanız mevcut adresin sağında bulunan "Sil" butonuna tıklamanız ve işlemi onaylamanız yeterlidir.
Yemek Sepeti internet sitesine üyelikleri bulunan kullanıcılar, hesaplarını kendileri silemezler. Nasıl olacağını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz...
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