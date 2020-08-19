Yemek Sepeti sahibi kim? İnternet kullanıcılarına çok sayıda restoran ve işletmenin menülerini içeren listesiyle uygun fiyatta yemek imkanı sunan Yemek Sepeti'nin adlı platformun kurucusu merak konusu oldu. Peki Yemek Sepeti sahibi kim? Ayrıntılar haberimizde...

YEMEK SEPETİ SAHİBİ KİM?

Yemek Sepeti isimli internet sitesi 2000'de Nevzat Aydın, Melih Ödemiş, Gökhan Akan ve Cem Nufusi tarafından kuruldu.

İlk siparişini Haziran ayında alan Yemek Sepeti, 2008'de, European Founders Fund'dan ilk yatırımını almıştı.

İlk defa yurtdışına açılan Yemek Sepeti 2009'da Food on Click markası ile Dubai'de hizmet verdi.

Yemek Sepeti 2015'te Delivery Hero tarafından satın alındı.

Yemek Sepeti, Delivery Hero satışı gerçekleştiğinde 8 ülkeye hizmet vermekteydi. 2010 yılında mobil ticarete başladı. Yemeksepeti'ne gelen mobil siparişlerin tüm siparişler içerisindeki oranı 2015 yılında yüzde 50'yi geçti.2012 yılında, 14 milyar Euro fon büyüklüğüyle dünyanın en büyük 10 yatırım fonu arasında yer alan General Atlantic'ten 44 Milyon tutarında yatırım aldı. Bu dönemde günlük sipariş sayısı 50.000'di. 2013'te Online Kredi Kartı uygulamasını başlattı. Sonraki yıl, 'Türkiye'de yemekle özdeşleşmiş en kapsamlı internet mecrası olma' hedefiyle Yemek.com isimli internet portalını yayına aldı. 2015 yılında Almanya merkezli global online yemek sipariş platformu Delivery Hero tarafından Türk internet tarihin en büyük değerlemesi ile satın alındı.Yemeksepeti kurucularından Nevzat Aydın şirketin CEO'su olarak görevini sürdürüyor.

DELIVERY HERO'NUN YEMEK SEPETİ'Nİ SATIN ALMASI

Yemeksepeti, Delivery Hero tarafından satın 2015'te satın alınmıştı.

Delivery Hero, 589 milyon dolar (1 milyar 596 milyon TL) toplam değerleme üzerinden Yemeksepeti hisselerinin tamamını bünyesine katmıştı.

Delivery Hero'nun Berlin'deki merkezinden konuya ilişkin açıklama yapılmıştı.

e-Bay'in Gittigidiyor'u 2011'de 217 milyon dolara satın almasından sonra Yemeksepeti anlaşması en büyük internet satın alması olmuştu.

O dönem, bu satın alma aynı zamanda global online yemek siparişi sektöründeki en büyük işlem olma özelliği ile de dikkat çekmişti.

Delivery Hero'nun Yemek Sepeti'ni satın almasından sonra yapılan açıklamada CEO Nevzat Aydın'ın Yemek Sepeti’ndeki mevcut görevine devam edeceği ve Delivery Hero’nun yönetiminde aktif rol alacağı da belirtilmişti.

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, yaptığı açıklamada “Global hedefleri, iş yapış tarzı ve kurumsal kültürü bizimle bu denli örtüşen bir iş ortağı ile yolumuza devam edecek olmak bizi çok heyecanlandırıyor. Şimdi artık 15 senelik deneyim, teknik bilgi ve bize has inovatif iş yaklaşımımızı, Delivery Hero ile birlikte daha geniş coğrafyalara yayma zamanı” ifadelerini kullanmıştı.

YEMEK SEPETİ CEO'SU NEVZAT AYDIN KİMDİR?

1976 yılında İstanbul'da doğan Nevzat Aydın, Bursa Anadolu Lisesi'ni bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Silikon Vadisi'ndeki University of San Francisco'da MBA eğitimi aldı. Amerika'da bulunduğu dönemde e-ticaret ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden Nevzat Aydın, yemeksepeti.com projesini hayata geçirmek için 2000 yılında Türkiye’ye döndü. Yemeksepeti.com ile ülkemizdeki e-ticaret anlayışına yepyeni bir boyut getiren Nevzat Aydın, yemeksepeti.com'un CEO'sudur. Nevzat Aydın, TOBB Genç Girişimciler Üst Kurulu Üyesi ve Galata Business Angels Kurucu Üyesi'dir.

Yemeksepeti.com, Microsoft ve DorukNet tarafından düzenlenen Altın Örümcek Web Yarışması’nda 2004 ve 2005 yıllarında organizasyonun en büyük ödülü olan Türkiye’nin “En İyi Web Sitesi” ödülünü 2 kez üst üste kazanmış ve “E-Ticaret” ve “Servisler” kategorilerinde de birinci olmuştur. Yemeksepeti.com, Altın Örümcek Web Yarışması’ndaki başarılarına 2006 yılında da yenilerini eklemiştir.

Yemeksepeti.com, 2007 yılında Endeavor Derneği Türkiye Ofisi tarafından 'Endeavor Girişimcisi' seçilmiştir. Seçim aşamasında girişimci atılımcılık, yenilikçilik, ektik değerler, rol model potansiyeli, ekonomiye katkı ve Endeavor ile uyum gibi kriterler göz önünde bulundurulmuştur. Yemeksepeti.com böylece Endeavor Türkiye Ofisi ve Endeavor'ın dünya çapındaki destek ağından, sermayeye ulaşımda aracılık, stratejik danışmanlık, mentorluk ve tanıtım desteklerinden yararlanabilme şansını elde etmiştir. Nevzat Aydın, yemeksepeti.com'un kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar dolayısıyla 2010 yılında CNBC-e Business dergisi tarafından “Türkiye'nin En Başarılı Genç Girişimcisi” seçilmiştir.

Nevzat Aydın, 2010 yılında ABD Başkanı Barack Obama'nın 26–27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirdiği Girişimcilik Zirvesi'ne tüm dünyadan davet edilen 150 girişimci arasında yer almaktadır.

2011 yılında kuruluşunun 10. yılını kutlayan yemeksepeti.com'un fikir babası ve CEO'su Nevzat Aydın, son olarak 2011 yılında Ekonomist dergisinin 3 bine yakın iş insanıyla yaptığı anketin sonuçlarından oluşan “Yılın İş İnsanları 2010” araştırmasında “Yılın Erkek Girişimcisi” kategorisinde birinci seçilerek ödüllerine bir yenisini eklemiştir. 2011 yılı itibariyle aynı zamanda da Trabzonspor Yönetim Kurulu’nda bulunmaktadır.

Ayrıca Nevzat Aydın, Hollanda Girişimcilik Programı -HOPE (Holland Program on Entrepreneurship) tarafından 16.11.2011 tarihinde Hollanda'da gerçekleştirilen ‘Meet The Dragons' (Ejderlerle Buluşun) etkinliğine yatırımcı olarak katılmıştır.

YEMEK SEPETİ TACİZ İDDİASI

Yemek Sepeti’ne bağlı Banabi deposunda çalışan işçiler depoda çalışanlarından D.K. isimli kişinin 14 yaşında bir kız çocuğunu istismar ettiğini ortaya çıkardıkları gerekçesiyle işten çıkarıldılar.

İstanbul Maltepe’de bulunan Yemeksepeti’nin sahibi olduğu Banabi deposunda gerçekleşen olayda deponun bulunduğu mahallede yaşayan 14 yaşındaki çocuk 3 BanaBi çalışanının yanına gelerek D.K. isimli çalışanın kendisini taciz ettiğini anlattı. Çalışanların bu durumu bölge sorumluları, müdürler ve şeflerine iletmeleri sonrasında kamera kayıtları incelendi ve D.K isimli çalışanın küçük kız ile depoda kameranın gördüğü ve görmediği kör noktalarda uzun zaman geçirdiği görüldü. Olayın bu şekilde ortaya çıkmasından sonra 3 depo çalışanı hiç beklemedikleri bir şekilde uzaklaştırma aldılar.

SES KAYDI İLE OLAYI ORTAYA ÇIKARDILAR!

"UZAKLAŞTIRMA VERDİLER"

İşçiyiz. Biz’in aktardığına göre çalışanlar yaşanan süreci “Biz olayı ortaya çıkardıktan sonra bize uzaklaştırma verdiler. Bu süre içinde bizi tekrar depoya çağırıp Bizleri 25/2 maddesinden işten çıkaracaklarını sicilimize işlememesi için istifa etmemizi söylediler. Biz bu durumu kabul etmeyince hiçbir alacağımızın olmadığına dair kağıtlar imzalatmaya çalıştır.” şeklinde anlattı. Olayı saklamak isteyen firmanın ise orada bulunmayan çalışanlara imza attırarak şahit göstermeye çalıştıkları depo çalışanları tarafından aktarıldı söyledi. Daha sonrasında firmanın ellerinde bulunan ses kayıtlarını ve videoları silmeleri için baskı yaptıklarını anlatan 3 depo çalışanı “Yaklaşık 2 bin kadın çalışanın bulunduğu bu firmada bu olay çözülmeden videoyu silmeyeceğim” diyerek baskılara karşılık verdiklerini söyledi.

İstismarı ortaya çıkaran 3 çalışan, olayla ilgili firmanın, çocuğu istismar eden çalışanını koruduğunu ve çocuğun ailesine hiçbir şekilde haber verilmediğini, ailenin olayı kendilerinden öğrendikten sonra firmanın olayı aileye anlattığını dile getirdi. Firma avukatları, olaydan 15 gün sonra aileyi arayıp ellerinden ne gelirse yapacaklarını söylemesi üzerine ailenin “bize niye 15 gün sonra haber verdiniz?” sorusunu ise yanıtsız bıraktı. İşten atılan 3 depo çalışanı son olarak “Yemeksepeti Banabi firması bu olayı örtbas etmeye çalışıyor ama ne biz ne de çocuğun ailesi bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

Banabi Maltepe deposunda çocuğa uygulanan cinsel istismar sonrası olayı ortaya çıkaran üç işçinin işten çıkarıldığı ve istismara uğrayan çocuğun ailesine para teklif edildiği iddiasının ardından Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın'dan açıklama geldi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Nevzat Aydın, şu şekilde açıklamada bulundu:

Arkadaşlar, kısa bir süre önce banabi maltepe depomuzda çalışan bir kişi hakkında bazı üzücü iddialar olduğunu öğrendik. Bunu öğrenir öğrenmez adli mercileri derhal bilgilendirdik; bu kişiyi de işten çıkardık. Aynı depoda çalışan 3 arkadaşımız ise hukuki süreci ya da iç işleyişi beklemeden bu kişiyi şiddetli şekilde darp etmişlerdir. Kişisel adalet arayışı kaosu beraberinde getirir; buna hukuken de kurum kültürü gereği de müsaade edemeyiz. Bu nedenle o arkadaşların iş akitleri de sonlandırılmıştır. Tekrar diyorum: Adli merciler olayla ilgili ivedilikle bilgilendirilmiştir. Hukuk dışı bir seçenek kurum kültürümüze de kişisel olarak savunduğum değerlere de aykırıdır, söz konusu dahi olamaz. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın.

Yemeksepeti'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamada ise aynı depoda farklı pozisyonlarda çalışan 3 kişinin hukuki girişimleri beklemeden çocuğa cinsel istismar uyguladığı iddia edilen kişiyi darp ettiğini ileri sürdü.

YEMEK SEPETİ ÜYELİK SİLME NASIL YAPILIR?

Yemek Sepeti internet sitesine üyelikleri bulunan kullanıcılar, hesaplarını kendileri silemezler.

Yemek Sepeti hesap silme işlemi için izlenecek yolları sizler için derledik.

Yemek Sepeti hesap silme işlemi için izlenebilecek yollar şunlardır:

1 – Yemek Sepeti giriş yaptıktan sonra iletişim formunu kullanarak,

2- (212) 359 18 00 nolu numaralarını arayarak,

3- info@yemeksepeti.com adresine e-mail atarak Yemeksepeti hesap silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.