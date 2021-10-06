Yemekhane servis işçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Yemekhane servis işçisi ve İş İlanları

Yemekhane servis işçisi görev tanımı nedir, Yemekhane servis işçisi ne iş yapar, Yemekhane servis işçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yemekhane servis işçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yemekhane servis işçisi Tanımı;

Yemek salonu ve yemekhane mutfağının daimi olarak temizliğini yapan, mutfağa gelen malzemeleri taşıyan ve aşçıların vereceği diğer görevleri yapan, servise hazır hale getiren kişidir.

Yemekhane servis işçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Yemekhane servis işçisi Maaşları

Yemekhane servis işçisi maaşı ortalama aylık 3.260 - TL’dir. En düşük Yemekhane servis işçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.870 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yemekhane servis işçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Yemekhane servis işçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Yemekhane servis işçisi Ne İş Yapar?

Yemekhane Servis İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yemek Salonu ve Yemekhane Mutfağının daimi olarak temizliğini yapmak,

b) Mutfağa gelen malzemeleri taşımak ve aşçıların vereceği diğer görevleri yapmak,

c) Günlük çıkan bulaşıkları zamanında hijyen kurallarına uygun bir şekilde ve malzemelere

zarar vermeden yıkamak,

d) Kullanılacak malzemeleri kurulayarak servise hazır hale getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yemekhane servis işçisi Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Yiyecek Hazırlama Yardımcıları

Meslek Grubu :

Yiyecek Hazırlama Yardımcıları

Meslek Birim Grubu :

Mutfak Yardımcıları

Yemekhane servis işçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Yemekhane servis işçisi mesleğinin meslek kodu 9412.09 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Yemekhane servis işçisi maaşlarına ek sizlerde Yemekhane servis işçisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?