Yemeklik Dane Baklagil Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yemeklik Dane Baklagil Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Yemeklik Dane Baklagil Yetiştiricisi ne iş yapar, Yemeklik Dane Baklagil Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yemeklik Dane Baklagil Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yemeklik Dane Baklagil Yetiştiricisi Tanımı;

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Yemeklik Dane Baklagil Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Yemeklik Dane Baklagil Yetiştiricisi Maaşları

Yemeklik Dane Baklagil Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yemeklik Dane Baklagil Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yemeklik Dane Baklagil Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.59

Meslek Adı :

Yemeklik Dane Baklagil Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Arazide üretime hazırlık yapan, üretim tekniklerini kullanarak tekniğine uygun olarak yemeklik dane baklagil yetiştirip, bitkilerin bakım ve kültürel işlemlerini yürüterek hasat ve hasat sonu işlemleri yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yemeklik Dane Baklagil Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Arazide üretim için hazırlık yapmak,

b) Generatif Üretim Yapmak,

c) Fasulye ve Börülce yetiştirmek,

d) Bakla ve Bezelye yetiştirmek,

e) Nohut ve Mercimek yetiştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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