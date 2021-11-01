Yemeksepeti'nin kurucusu ve CEO'su olan Nevzat Aydın görevinden ayrıldı. Yemeksepeti'nin yeni CEO'su ise Mert Baki oldu. Türkiye'nin en önemli yemek sipariş platformlarından biri olan Yemeksepeti'nde yaşanan görev değişikliği sonrası Mert Baki'nin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Yemeksepeti CEO'su Mert Baki kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mert Baki biyografisi...

YEMEKSEPETİ CEO'SU MERT BAKİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ? MERT BAKİ BİYOGRAFİSİ

Mert Baki Yemeksepeti'nin yeni CEO'su oldu.

Mert Baki, Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Ardından İTÜ'de Elektrik Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Mert Baki Sabancı Üniversitesi MBA yüksek lisansını tamamladı. Türkiye'deki eğitimlerinin ardından yurt dışında eğitim gören Mert Baki Florida ve Stanford Üniversitelerinde Business Strategy alanlarında eğitim programlarına katıldı.

Mert Baki, profesyonel iş hayatına ARAMA Danışmanlık'ta başlamış, ardından Migros'ta iş geliştirme alanında farklı görevler üstlendi.

2011 yılında Yemeksepeti ailesine katıldıktan sonra şirketin tüm yeni projelerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi sorumluluklarını yürüten Mert Baki ayrıca Delivery Hero ailesine katılmadan önce Yemeksepeti'nin 10 ülkedeki yurt dışı operasyonlarının sorumluluğunu üstleniyordu.

İş Geliştirme'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mert Baki, Yemek.com, Yemeksepeti Banabi ve Yemeksepeti Mahalle dahil birçok projeye liderlik ederek Yemeksepeti'nin hizmet gamının genişlemesini sağlamıştır.

Mert Baki Nevzat Aydın'ın görevden ayrılması ile Yemeksepeti'nin yeni CEO'su oldu.