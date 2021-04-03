Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın'dan skandal olayla ilgili açıklama: ''Çok üzgünüm!''

Sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile hacklendiğini kamuoyuyla paylaşan yemek siparişi hizmeti veren büyük firma Yemeksepeti'nin skandaldan 17 gün sonra Yemeksepeti Üst Yöneticisi (CEO) Nevzat Aydın, yaşanan olayla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

25 Mart Perşembe günü sabah saatlerinde yapılan siber saldırıda vatandaşların kullanıcı bilgilerini kimliği belirlenemeyen şahısların eline geçmesinin ardından Yemeksepeti Üst Yöneticisi (CEO) Nevzat Aydın, yaşanan skandalın ardından açıklama yaptı.

''ÇOK ÜZGÜNÜM''

"Yemek Sepeti"ne ait web uygulama sunucusundaki bir zafiyetten yararlanılarak çalınan bilgilerin ardından konuşan Yemeksepeti Üst Yöneticisi (CEO) Nevzat Aydın; söz konusu skandaldan 17 gün sonra açıklamada bulundu ve "Hislerimi ifade edecek kelime bulmakta zorlanıyorum. Çok üzgünüm" iddiasında bulundu.

Nevzat Aydın, şunları söyledi:

"Her fırsatta dile getirdiğim gibi Yemeksepeti'ni bugünkü konumuna ben ve çalışan arkadaşlarım değil, sizlerden oluşan Yemeksepeti Ailesi getirdi. Dünden gereken dersleri çıkardık; çok daha inançlı ve çok daha güçlü bir şekilde Yemeksepeti'nin yarınını inşa edeceğiz."

"Hislerimi ifade edecek kelime bulmakta zorlanıyorum. Çok üzgünüm. 20 yıl boyunca en büyük önceliğimiz kullanıcılarımızın güvenliği ve memnuniyeti oldu, olmaya da devam edecek. Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm geliştirmeleri yapmayı sürdürüyoruz…"

NE OLMUŞTU?

Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ'ye yönelik siber saldırının gerçekleştiği yurt dışı kaynaklı IP adresleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından belirlenmişti.

Yemek sipariş şirketi de yaptığı açıklamada, kullanıcıların ad ve soyadı, mail adresleri, telefon numaraları, adres bilgilerinin çalındığını ancak kredi kartı bilgileri ve sosyal medya hesabı bilgileri gibi verilerin güvende olduğunu duyurmuştu.