Yemeksepeti çocuk istismarını ortaya çıkaran BanaBi çalışanlarını işten çıkardı!

Yemek Sepeti’ne bağlı Banabi deposunda çalışan işçiler depoda çalışanlarından D.K. isimli kişinin 14 yaşında bir kız çocuğunu istismar ettiğini ortaya çıkardıkları gerekçesiyle işten çıkarıldılar.

İstanbul Maltepe’de bulunan Yemeksepeti’nin sahibi olduğu Banabi deposunda gerçekleşen olayda deponun bulunduğu mahallede yaşayan 14 yaşındaki çocuk 3 BanaBi çalışanının yanına gelerek D.K. isimli çalışanın kendisini taciz ettiğini anlattı. Çalışanların bu durumu bölge sorumluları, müdürler ve şeflerine iletmeleri sonrasında kamera kayıtları incelendi ve D.K isimli çalışanın küçük kız ile depoda kameranın gördüğü ve görmediği kör noktalarda uzun zaman geçirdiği görüldü. Olayın bu şekilde ortaya çıkmasından sonra 3 depo çalışanı hiç beklemedikleri bir şekilde uzaklaştırma aldılar.

SES KAYDI İLE OLAYI ORTAYA ÇIKARDILAR!

"UZAKLAŞTIRMA VERDİLER"

İşçiyiz. Biz’in aktardığına göre çalışanlar yaşanan süreci “Biz olayı ortaya çıkardıktan sonra bize uzaklaştırma verdiler. Bu süre içinde bizi tekrar depoya çağırıp Bizleri 25/2 maddesinden işten çıkaracaklarını sicilimize işlememesi için istifa etmemizi söylediler. Biz bu durumu kabul etmeyince hiçbir alacağımızın olmadığına dair kağıtlar imzalatmaya çalıştır.” şeklinde anlattı. Olayı saklamak isteyen firmanın ise orada bulunmayan çalışanlara imza attırarak şahit göstermeye çalıştıkları depo çalışanları tarafından aktarıldı söyledi. Daha sonrasında firmanın ellerinde bulunan ses kayıtlarını ve videoları silmeleri için baskı yaptıklarını anlatan 3 depo çalışanı “Yaklaşık 2 bin kadın çalışanın bulunduğu bu firmada bu olay çözülmeden videoyu silmeyeceğim” diyerek baskılara karşılık verdiklerini söyledi.

İstismarı ortaya çıkaran 3 çalışan, olayla ilgili firmanın, çocuğu istismar eden çalışanını koruduğunu ve çocuğun ailesine hiçbir şekilde haber verilmediğini, ailenin olayı kendilerinden öğrendikten sonra firmanın olayı aileye anlattığını dile getirdi. Firma avukatları, olaydan 15 gün sonra aileyi arayıp ellerinden ne gelirse yapacaklarını söylemesi üzerine ailenin “bize niye 15 gün sonra haber verdiniz?” sorusunu ise yanıtsız bıraktı. İşten atılan 3 depo çalışanı son olarak “Yemeksepeti Banabi firması bu olayı örtbas etmeye çalışıyor ama ne biz ne de çocuğun ailesi bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

Banabi Maltepe deposunda çocuğa uygulanan cinsel istismar sonrası olayı ortaya çıkaran üç işçinin işten çıkarıldığı ve istismara uğrayan çocuğun ailesine para teklif edildiği iddiasının ardından Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın'dan açıklama geldi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Nevzat Aydın, şu şekilde açıklamada bulundu:

Arkadaşlar, kısa bir süre önce banabi maltepe depomuzda çalışan bir kişi hakkında bazı üzücü iddialar olduğunu öğrendik. Bunu öğrenir öğrenmez adli mercileri derhal bilgilendirdik; bu kişiyi de işten çıkardık. Aynı depoda çalışan 3 arkadaşımız ise hukuki süreci ya da iç işleyişi beklemeden bu kişiyi şiddetli şekilde darp etmişlerdir. Kişisel adalet arayışı kaosu beraberinde getirir; buna hukuken de kurum kültürü gereği de müsaade edemeyiz. Bu nedenle o arkadaşların iş akitleri de sonlandırılmıştır. Tekrar diyorum: Adli merciler olayla ilgili ivedilikle bilgilendirilmiştir. Hukuk dışı bir seçenek kurum kültürümüze de kişisel olarak savunduğum değerlere de aykırıdır, söz konusu dahi olamaz. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın.

Yemeksepeti'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamada ise aynı depoda farklı pozisyonlarda çalışan 3 kişinin hukuki girişimleri beklemeden çocuğa cinsel istismar uyguladığı iddia edilen kişiyi darp ettiğini ileri sürdü.

YEMEK SEPETİ CEO'SU NEVZAT AYDIN KİMDİR?

1976 yılında İstanbul'da doğan Nevzat Aydın, Bursa Anadolu Lisesi'ni bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Silikon Vadisi'ndeki University of San Francisco'da MBA eğitimi aldı. Amerika'da bulunduğu dönemde e-ticaret ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden Nevzat Aydın, yemeksepeti.com projesini hayata geçirmek için 2000 yılında Türkiye’ye döndü. Yemeksepeti.com ile ülkemizdeki e-ticaret anlayışına yepyeni bir boyut getiren Nevzat Aydın, yemeksepeti.com'un CEO'sudur. Nevzat Aydın, TOBB Genç Girişimciler Üst Kurulu Üyesi ve Galata Business Angels Kurucu Üyesi'dir.

Yemeksepeti.com, Microsoft ve DorukNet tarafından düzenlenen Altın Örümcek Web Yarışması’nda 2004 ve 2005 yıllarında organizasyonun en büyük ödülü olan Türkiye’nin “En İyi Web Sitesi” ödülünü 2 kez üst üste kazanmış ve “E-Ticaret” ve “Servisler” kategorilerinde de birinci olmuştur. Yemeksepeti.com, Altın Örümcek Web Yarışması’ndaki başarılarına 2006 yılında da yenilerini eklemiştir.

Yemeksepeti.com, 2007 yılında Endeavor Derneği Türkiye Ofisi tarafından 'Endeavor Girişimcisi' seçilmiştir. Seçim aşamasında girişimci atılımcılık, yenilikçilik, ektik değerler, rol model potansiyeli, ekonomiye katkı ve Endeavor ile uyum gibi kriterler göz önünde bulundurulmuştur. Yemeksepeti.com böylece Endeavor Türkiye Ofisi ve Endeavor'ın dünya çapındaki destek ağından, sermayeye ulaşımda aracılık, stratejik danışmanlık, mentorluk ve tanıtım desteklerinden yararlanabilme şansını elde etmiştir. Nevzat Aydın, yemeksepeti.com'un kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar dolayısıyla 2010 yılında CNBC-e Business dergisi tarafından “Türkiye'nin En Başarılı Genç Girişimcisi” seçilmiştir.

Nevzat Aydın, 2010 yılında ABD Başkanı Barack Obama'nın 26–27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirdiği Girişimcilik Zirvesi'ne tüm dünyadan davet edilen 150 girişimci arasında yer almaktadır.

2011 yılında kuruluşunun 10. yılını kutlayan yemeksepeti.com'un fikir babası ve CEO'su Nevzat Aydın, son olarak 2011 yılında Ekonomist dergisinin 3 bine yakın iş insanıyla yaptığı anketin sonuçlarından oluşan “Yılın İş İnsanları 2010” araştırmasında “Yılın Erkek Girişimcisi” kategorisinde birinci seçilerek ödüllerine bir yenisini eklemiştir. 2011 yılı itibariyle aynı zamanda da Trabzonspor Yönetim Kurulu’nda bulunmaktadır.

Ayrıca Nevzat Aydın, Hollanda Girişimcilik Programı -HOPE (Holland Program on Entrepreneurship) tarafından 16.11.2011 tarihinde Hollanda'da gerçekleştirilen ‘Meet The Dragons' (Ejderlerle Buluşun) etkinliğine yatırımcı olarak katılmıştır.