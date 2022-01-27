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  3. Yemeksepeti, gazeteci İbrahim Haskoloğlu'na suç duyurusunda bulundu! Haskoloğlu açıkladı, sebebi tartışma yarattı!

Yemeksepeti, gazeteci İbrahim Haskoloğlu'na suç duyurusunda bulundu! Haskoloğlu açıkladı, sebebi tartışma yarattı!

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderide, Yemeksepeti firması tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Yemeksepeti, gazeteci İbrahim Haskoloğlu'na suç duyurusunda bulundu! Haskoloğlu açıkladı, sebebi tartışma yarattı!

Özellikle sosyal medya platformlarında oldukça yüksek takipçisi olan ve geniş kitlelere hitap eden genç gazeteci İbrahim Haskoloğlu, paylaştığı gündem ve anlık haberleriyle okurlarını bilgilendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, şahsi sosyal medya hesabında canlı bağlantı gerçekleştiren Haskoloğlu, sohbet esnasında Yemeksepeti'ni değil, Getir firmasını tercih ettiğini söyledi. Bunun üzerine Yemeksepeti, gazeteci hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yemeksepeti, gazeteci İbrahim Haskoloğlu'na suç duyurusunda bulundu! Haskoloğlu açıkladı, sebebi tartışma yarattı!

"SÖYLEYECEKLERİM BU KADAR"

Haskoloğlu, yaşadığı durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Haskoloğlu, "Yemeksepeti, kendi yayınımda “Ben Getir kullanıyorum daha iyi, Yemeksepeti’ni kullanmıyorum” diyerek Getir’i övdüğüm için ve Hackerlarla ilgili haberler yaptığım için hakkımda Savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. 2 gündür bunlarla ilgili ifade veriyorum. Söyleyeceklerim bu kadar." ifadelerine yer vererek, yaşadığı zorlu süreci takipçilerine aktardı.

Yemeksepeti, gazeteci İbrahim Haskoloğlu'na suç duyurusunda bulundu! Haskoloğlu açıkladı, sebebi tartışma yarattı!

SEBEP, TARTIŞMA YARATTI

Haskoloğlu'nun takipçilerinden, bahsi geçen firmaya eleştiri geldi. Gazeteciyi savunan sosyal medya kullanıcıları, desteklerini yazıya döktü. Yorumlar içerisinde "Hak yolunu bulacaktır." "Seninleyiz İbrahim," "İfade özgürlüğü?" gibi ifadeler dikkat çekti.

Büşra Mercimek
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