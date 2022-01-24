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  3. Yemeksepeti, Getir, Trendyol çalışıyor mu? İstanbul'da kuryeler sipariş getiriyor mu 24 Ocak 2022 ? Moto kuryeler hizmet veriyor mu?

Yemeksepeti, Getir, Trendyol çalışıyor mu? İstanbul'da kuryeler sipariş getiriyor mu 24 Ocak 2022 ? Moto kuryeler hizmet veriyor mu?

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından Vali Ali Yerlikaya, moto kuryeler hakkında açıklamada bulundu. Bunun üzerine vatandaşlar da Yemeksepeti, Getir, Trendyol çalışıyor mu? İstanbul'da kuryeler sipariş getiriyor mu 24 Ocak 2022 ? Moto kuryeler hizmet veriyor mu? sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar...

Yemeksepeti, Getir, Trendyol çalışıyor mu? İstanbul'da kuryeler sipariş getiriyor mu 24 Ocak 2022 ? Moto kuryeler hizmet veriyor mu?

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen kar yağışı etkili olmayı sürdürüyor. Kentin birçok noktasında devam eden kar yağışı yollarda ve kaldırımlarda 15 cm'i aşan kalınlığa ulaşırken yollarda buzlanma ve don hadisesi de etkili oluyor. Bu nedenle salgın sürecinde sayılı iyice artan motosikletli kuryelerin durumu da merak konusu oldu. Peki Yemeksepeti, Getir, Trendyol çalışıyor mu? İstanbul'da kuryeler sipariş getiriyor mu 24 Ocak 2022 ? Moto kuryeler hizmet veriyor mu?

Yemeksepeti, Getir, Trendyol çalışıyor mu? İstanbul'da kuryeler sipariş getiriyor mu 24 Ocak 2022 ? Moto kuryeler hizmet veriyor mu?

YEMEKSEPETİ, GETİR, TRENDYOL ÇALIŞIYOR MU?

24 Ocak 2022 Pazartesi gününde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre trafik seyir ve can güvenliğinin sağlanması için motosiklet, elektrikli scooter kullanılamayacak ve motokuryelik yapılmayacak. Sürecin ne zaman soracağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Buna göre Yemeksepeti, Getir ve Trendyol vatandaşlara hizmet veremeyecek. 

 

Yemeksepeti, Getir, Trendyol çalışıyor mu? İstanbul'da kuryeler sipariş getiriyor mu 24 Ocak 2022 ? Moto kuryeler hizmet veriyor mu?

İSTANBUL'DA KURYELER SİPARİŞ GETİRİYOR MU? MOTO KURYELER HİZMET VERİYOR MU?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre bir sonraki duyuruya göre motosiklet kullanılamayacak ve motokuryelik hizmeti bir sonraki duyuruya kadar yapılmayacak. Bu nedenle motorkuryeler bugün (24 Ocak 2022 Pazartesi) hizmet veremeyecek. 

Yemeksepeti, Getir, Trendyol çalışıyor mu? İstanbul'da kuryeler sipariş getiriyor mu 24 Ocak 2022 ? Moto kuryeler hizmet veriyor mu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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