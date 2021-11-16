Türkiye'de son zamanlarda oldukça popüler ve yemek denince akla ilk gelen uygulamalardan biri olan Yemek Sepeti‘nin, siber saldırıya uğradığı ve milyonlarca kullanıcının bilgilerinin çalındığı iddia edildi. Bunun üzerine Twitter'da oldukça yoğun takipçi kitlesine sahip bir kullanıcı bu durumu test etmek istedi. Kullanıcı planını ve sürecini, "Yemeksepeti Yemeksepeti’nden yaklaşık 50 milyon kişinin verilerinin çalınıp Darkweb’de satıldığı belirtilmişti. Verileri satışa sunan Hacker’a ulaştım, kanıtlaması için kendi adresimi, telefon numaramı göndermesini istedim Kendisi açık adresimin tarifiyle beraber telefon numaramı gönderdi." cümleleriyle aktarırken bir çok insan paniğe sürüklendi. Peki, Yemeksepeti hacklendi mi 2021? Yemeksepeti çalındı mı, bilgilerimiz ne olacak 2021? İşte Yemeksepeti'nin konuya ilişkin açıklaması...

YEMEKSEPETİ HACKLENDİ Mİ 2021? YEMEKSEPETİ ÇALINDI MI, BİLGİLERİMİZ NE OLACAK 2021?

Yemeksepeti kullanıcıların daha fazla panik olmaması için, uygulama br bildiri mesajı yayınladı. Mesajda;

"Yemeksepeti olarak bu tip yasa dışı talepleri değerlendirmeye dahi mümkün olmadığını belirterek, konuyla ilgili tüm resmi kurumları bilgilendirdiğimizi ve yasal süreci başlattığımızı ifade etmek isteriz” denilen açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Yemeksepeti olarak kullanıcı verilerini korumanın en temel önceliğimiz olduğunu ve bu kapsamda siber güvenlik tedbirlerimiz en üst düzeyde aldığımızı vurgulamak isteriz. Bu son olayla bağlantılı olarak da Yemeksepeti sistemlerinde bir veri ihlali olup olmadığı uzman ekiplerce detaylı bir şekilde araştırılmış, herhangi bir veri ihlali ya da hırsızlığı kesinlikle tespit edilmemiştir.

Diğer taraftan, bir veri hırsızlığı yaşanması durumunda yapılması gerekenler kanunlarla açıkça belirlenmiş olup, Yemeksepeti olarak bugüne kadar yaptığımız gibi kanunlara uygun şekilde açık ve şeffaf bir süreç yürüteceğimizi kamuoyuna duyururuz.” ifadeleri yer aldı.