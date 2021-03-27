Ülke genelinde online hizmet veren Yemeksepeti'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı siber saldırı duyurusunun ardından kullanıcılar verileri konusunda araştırma yapmaya başladı. Peki Yemeksepeti kart bilgileri nasıl silinir? Yemeksepeti güvende olduğundan nasıl emin olunur? İşte detaylar...

YEMEKSEPETİ KART BİLGİLERİ NASIL SİLİNİR?

Yemeksepeti.com üzerinden hesabınıza giriş yapın. Sol en üstte yer alan isim bilgileriniz olduğu alana tıklayın. Allta listelenen kısımda "Bilgilerim" butonuna tıklayın. Daha sonra açılan sayfada "Kredi Kartlarım" alanına gelin. Buradan kaldırmak istediğiniz kart bilgilerinizi silebilirsiniz.

KART BİLGİLERİ GÜVENDE OLDUĞUNDA NASIL EMİN OLUNUR?

Kredi kartı bilgileriniz MasterCard altyapısı ile korumalı olarak Yemeksepeti veritabanları dışında ve tamamen güvenli olarak saklanmaktadır. MasterCard tarafında bu konuyla ilişkili herhangi bir güvenlik sorunu söz konusu değildir. Kredi kartınızı güvenle kullanmaya devam edebilirsiniz.

HANGİ VERİLER ÇALINDI?

Çalınan veriler ise şu şekilde sıralandı:

* Ad - Soyad

* Doğum Tarihi

*Yemeksepeti'ne Kayıtlı Telefon Numaraları

* Yemeksepeti'ne Kayıtlı E-posta Adresleri

*Yemeksepeti'ne Kayıtlı Adres Bilgileri

*Açık Olarak Görülemeyen, SHA-256 Algoritması ile Maskelenmiş Giriş Şifreleri"