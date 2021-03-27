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Yemeksepeti kayıtlı adres nasıl silinir? İşte Yemeksepeti kayıtlı adres silme

Türkiye'nin en büyük online yemek siparişi sitelerinden biri olan Yemek Sepeti zaman zaman siber saldırılara maruz kalıyor. Sitenin kullanıcıları bu saldırılarda kişisel verilerinin çalınmasından korkuyor ve sitede kayıtlı olan adreslerini silmek istiyorlar. Bu bağlamda, Yemeksepeti kayıtlı adres nasıl silinir? İşte Yemeksepeti kayıtlı adres silme...

Yemeksepeti kayıtlı adres nasıl silinir? İşte Yemeksepeti kayıtlı adres silme

Türkiye'nin en büyük online yemek sipariş platformu Yemek Sepeti'ne dönem dönem siber saldırılar düzenleniyor. Bu saldırılarda siteye bir müddet erişim sağlanamıyor. Sipariş verme olanağı bulunmuyor.

Bu gibi durumlarda site kullanıcıları kişisel verileri için endişe ediyorlar. Kendi güvenlikler için sitede bulunan bilgilerini silmek istiyorlar. Peki, Yemeksepeti kayıtlı adres nasıl silinir? İşte Yemeksepeti kayıtlı adres silme...

Yemeksepeti kayıtlı adres nasıl silinir? İşte Yemeksepeti kayıtlı adres silme

YEMEK SEPETİ KAYITLI ADRES NASIL SİLİNİR?

Yemek Sepeti sitesinden kayıtlı adresinizi silmek istiyorsanız mevcut adresin sağında bulunan "Sil" butonuna tıklamanız ve işlemi onaylamanız yeterlidir.

Yemeksepeti kayıtlı adres nasıl silinir? İşte Yemeksepeti kayıtlı adres silme

Yemek Sepeti internet sitesine üyelikleri bulunan kullanıcılar, hesaplarını kendileri silemezler. Nasıl olacağını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz...

 

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