Son günlerde güvenlik açığı haberleri ve kullanıcı verilerini çaldırdığı iddiaları ile çalkalanan Yemeksepeti'ne bugün girmeye çalışan kullanıcılar hata mesajıyla karşılaştı. Bunun üzerine internet arama motorlarında en çok araştırılan konulardan biri de Yemeksepeti'ne neden girilmiyor? Yemeksepeti çöktü mü, ne oldu, teknik arıza nedir? Soruları oldu. İşte o soruların cevapları....

YEMEKSEPETİ'NE NEDEN GİRİLMİYOR?

Bugün itibariyle Yemeksepeti'ne girmek isteyen kullanıcılar "Sistemde teknik bir problem oluştu, teknik ekibimi bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranız döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler" uyarısıyla karşı karşıya kaldı.

Öte yandan uygulama üzerinden giriş yapmak isteyen kullanıcılar da "Bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin." uyarısı ile karşılaştı.

YEMEKSEPETİ ÇÖKTÜ MÜ, NE OLDU, TEKNİK ARIZA NEDİR?

Yemeksepeti çöktü mü soruları araştırılırken şirket tarafından henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Birçok kullanıcının mağdur olduğu bu hata karşısında ne cevap verileceği ise merak ediliyor.

Bazı vatandaşlar ise Yemeksepeti'nde yaşanan bu sıkıntının sitede yer alan bazı güvenlik açığı ve eksikleri giderebilmek adına yapılan hata iyileştirmeleri olarak yorumladı. Son dönemde güvenlik anlamında birçok olumsuz haberle kullanıcının karşısına çıkan Yemeksepeti'nin bu yönde geliştirmeler yaptığı düşünülüyor.