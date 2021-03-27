Yemeksepeti'ni kim kurdu? Yemeksepeti kimin?

Her gün on binlerce adrese yemek siparişi ulaştırıyorlar. Yemeksepeti hızı ve kalitesiyle kısa sürede büyük başarılar elde ederek kalitesini ortaya koyan bir kurum. Özellikle gün içerisinde dışarıdan yemek yemek zorunda kalan insanlara büyük kolaylıklar sağlayan, çevrimiçi yemek sipariş hizmeti sunan Yemeksepeti'ni kim kurdu? Bu soru kurumla ilgili en çok merak edilenler arasında..

YEMEK SEPETİNİ KİM KURDU?

Site, 2000 yılında Nevzat Aydın, Melih Ödemiş, Gökhan Akan ve Cem Nufusi tarafından kuruldu. İnsanlara geniş bir yelpaze çeşitliliğinde hizmet sunan Yemeksepeti birçok restoran ve işletmenin menülerini içeren listesiyle dikkat çekiyor. Büyük başarı yakalayan, kısa zamanda insanların sevdiği Yemeksepeti, aynı zamanda uygun fiyatta yemek imkanı da sağlıyor.

İlk kez 2004 yılında günde 1000 sipariş aldı. Bu rakamın 10 bine çıktığı 2008 yılında, European Founders Fund'dan ilk yatırımını aldı. Mayıs 2015'te online yemek sipariş platformu olan Delivery Hero'nun bünyesine katılan Yemeksepeti'nin 2019 yılı itibarıyla piyasa değerinin 1,6-1,7 milyar dolar olduğu açıklanmıştır.

YURT DIŞINA AÇILDI

10 Haziran 2010 tarihinde yurt dışına açılan şirket, Rusya'da hizmet vermeye başladı. Yine 2010 yılı sonlarında Foodonclick.com markası ile Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri’ne açıldı. 2013'te Katar ve Umman’da hizmet verdiği ülkelere eklendi. 2013 'te bu ülkeleri sırasıyla Suudi Arabistan ve Lübnan, Yunanistan izledi.

2013'te şirketin CEO'su Nevzat Aydın'ın, 2,2 milyon kayıtlı üye ve 10 binden fazla restoran olduğunu ve günde 60 bin sipariş aldıklarını duyurdu. 2010'da mobil ticarete başladıklarını duyuran şirketin siparişlerinin %82’si mobil uygulamalardan veriliyor. 2012 yılında, dünyanın en büyük 10 yatırım fonu arasında yer alan General Atlantic, Yemeksepeti'ne 44 milyon dolar tutarında yatırım yaparak %36,69'unu satın aldı.

Almanya merkezli global online yemek sipariş platformu Delivery Hero tarafından, 2015 yılında 589 milyon dolar karşılığında satın alındı. Bu satış Türk internet tarihinin en yüksek değerli satışı oldu.