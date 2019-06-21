Yemekteyiz yarışması izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Sevilen yarışma Yemekteyizin yeni yarışmacıların heyecanı yaşanıyor. Peki bu hafta Yemekteyiz'de hangi yarışmacılar yarışacak? Yemekteyiz 17-21 Haziran haftasında yarışacak isimleri haberimizde..

YEMEKTEYİZ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 17 -21 HAZİRAN 2019

ÖZGE BİLİCİ ESEN

Amasyalı olan Özge Bilici Esen, 31 yaşında. 9 yıllık evli ve iki çocuk annesi olan yarışmacı, muhasebeci, kuaförlük ve satış danışmanlığı yapmış ancak anne olduktan sonra çalışmayı bırakmış.

KÜBRA DİRİKOL KİMDİR?

20 yaşında ve Siirtli. Tıbbi laboratuvr teknikeri olan yarışmacı, şu an çalışmıyor. Kendini hırslı ve tuttuğunu koparan biri olarak anlatan Kübra hanım, ani çıkışları olduğunu söylemeden de edemiyor.

SEYİTHAN BAŞKAN KİMDİR?

42 Yaşında aşçı. 20 yıllık evli olan Seyithan Başkan'ın, 10 yaşında bir kızı var. Mesleğinin verdiği avantajlarla kendisini bu haftanın şampiyonu ilan ediyor.

BÜŞRA TÖRE KİMDİR?

27 yaşında, Erzurumlu ve ev hanımı. 3 Yıllık evli olan yarışmacının 2 yaşında bir oğlu var. Anne olana dek satış danışmanlığı yapan Büşra hanım, iş hayatından ayrıldıktan sonra en büyük hobisinin yemek yapmak olduğunu dolayısıyla da kendisini yarışmanın favorisi olarak gördüğünü söylüyor.

ÇAĞATAY BOSTANCI KİMDİR?

25 yaşında ve Çorumlu. Makine mühendisliği okuyan yarışmacı, oturduğu sitenin kafesini işletiyor. Kendisini anlatırken, herkesle anlaşan sivri noktaları olmayan biri olduğunu söylüyor.