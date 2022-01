Ekranların fenomen yarışma programlarından Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 18'inci haftasıyla yayınlanacak olan programda iddialı beş yarışmacı performanslarını göstererek cuma günü gerçekleştirilecek olan finalde 15 bin liranın sahibi olarak yarışmadan ayrılmak için kıyasıya mücadele edecek. O isimlerden biri de Can Özen oldu ve fragmandaki sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Can Özen'in kim olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde Yemekteyiz Can Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Can Özen kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik...

YEMEKTEYİZ CAN BEY KİMDİR? ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CAN ÖZEN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Can Bey giyimiyle, tarzıyla, oyuncaklarıyla dikkat çekmeyi başardı. İlk bölüm fragmanında Can Bey, ''Öyle bir kıvamı olacak ki, ben ağzımın tadını çok iyi bilirim.'' dedi. Can Beyin aksesuarlarını yarışmacılar da eleştirdi. Şengül Hanım Can Beye ''Neden bu yarışmaya katıldınız?'' diye sorması üzerine Can Bey, "Yemek yemeye katıldım.'' karşılığını verdi.

Daha önce Kuaförüm Sensin programına katılan 43 yaşındaki Can Özen, Ankaralı ve bekardır. Dip boyası gelen ve manikürlü olmamasına dayanamadığını belirten Can Özen, ''Kimseye yukarıdan bakmıyorum. Bu bir Yemekteyiz programı ama genel bir görsel şovdur. Benim karşıma kaliteli çıkmak zorundasınız. Muhteşem olmalısınız. Manikürünüz, saçınız, kıyafetiniz bana lütfen temiz ve vizyonel gelin.'' şeklinde uyardı.