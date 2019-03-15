TV8'in çok sevilen ve izlenen yarışması Yemekteyiz'de bu hafta İclal Aslan, Seyhan Bekiroğlu, Nazan Görmüş, İlker Özten ve Sami Batuhan Yoldaş yarışıyor. Son gün yarışmacısının yarışmasının ardından birbirine yakın puanlar alan yarışmacıların Onur Büyüktopçu da puanlarını açıklamasının ardından haftanın birincisi belli olacak. Birincinin belirleneceği final gününde hangi yarışmacının ödülü alacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki haftanın finalinde bugün kim birinci oldu? 15 Mart Yemekteyiz En İyiler'in birincisi kim oldu? Yemekteyiz'de büyük ödülün sahibi kim oldu? Yemekteyiz'in bu haftaki şampiyonu kim? Haftanın birincisi kaç puan aldı? Onur Büyüktopçu haftanın birincisine kaç puan verdi? 15 Mart Yemekteyiz yarışmasının birincisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

YEMEKTEYİZ 'DE BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU? 15 MART 2019

Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi açıklandı. Kazanan isim 36 puanla Batuhan Yoldaş oldu.

YEMEKTEYİZ EN İYİLER'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 11-15 MART 2019

İCLAL ASLAN KİMDİR?

Esnaflık yapan İclal Aslan ile ilgili tüm detaylar kendi gününnde belli olacak. Aslen Şanlıurfalı İclal Hanım bakalım haftayı nasıl bitirecek.

SEYHAN BEKİROĞLU KİMDİR?

Seyhan Bekiroğlu 12 Mart’ta Yemekteyiz’de yarışacak. Kendisi tasarım işiyle uğraşmaktadır.

NAZAN GÖRMÜŞ KİMDİR?

Nazan Güngörmüş ev hanımı ve yemek konusunda kendine güveniyor.

İLKER ÖZTEN KİMDİR?

İlker Özten modacıdır ve kendisi mutfakta epey hünerli.

SAMİ BATUHAN YOLDAŞ KİMDİR?

Sami Batuhan Yoldaş bayan kuaförlüğü yapmakta ve Yemekteyiz’in iddialı yarışmacıları arasında.

YEMEKTEYİZ'İN SUNUCUSU ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982’de doğdu. İngiltere 'de, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı. Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin adlı filmlerde başrol oynayan Onur Büyüktopçu, en son olarak Kiralık Aşk adlı dizinin kadrosunda yer aldı. Onur Büyüktopçu oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.