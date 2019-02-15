Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi kim oldu? 15 Şubat 2019 Yemekteyiz birincisi kim?

TV8'in çok sevilen ve izlenen yarışması Yemekteyiz'de bu hafta İman Durul, Bilal Türen, Dilek Bingöl, Sevim Kendigelen, Su Kıymet Yalman yarışıyor. Son gün yarışmacısının yarışmasının ardından birbirine yakın puanlar alan yarışmacıların Onur Büyüktopçu da puanlarını açıklamasının ardından haftanın birincisi belli olacak. Birincinin belirleneceği final gününde hangi yarışmacının ödülü alacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki haftanın finalinde bugün kim birinci oldu? 15 Şubat Yemekteyiz En İyiler'in birincisi kim oldu? Yemekteyiz'de büyük ödülün sahibi kim oldu? Yemekteyiz'in bu haftaki şampiyonu kim? Haftanın birincisi kaç puan aldı? Onur Büyüktopçu haftanın birincisine kaç puan verdi? 15 Şubat Yemekteyiz yarışmasının birincisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

YEMEKTEYİZ 'DE BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU? 15 ŞUBAT 2019

Yemekteyiz En İyiler'in birincisi açıklandıktan sonra heberimizde bulabilirsiniz...

YEMEKTEYİZ EN İYİLER'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 11 - 15 ŞUBAT 2019

YEMEKTEYİZ BEST OF İMAN DURUL KİMDİR?

Haftanın ilk yarışmacısı İman Durul; Iğdırlı, 4 çocuk bir torun sahibi bir moda tasarımcısı. Evelik aşı çorbası, şakşukalı kapya biber, kış salatası yapacak...

YEMEKTEYİZ BEST OF BİLAL TÜREN KİMDİR?

33 yaşında Mardinli. Sigortacı. Gastronomi kurslarına gitti



YEMEKTEYİZ BEST OF DİLEK BİNGÖL KİMDİR?

Yemekteyiz En İyiler'in 3. gün yarışmacısı Dilek Bingöl, Aslen Karslı. 39 yaşında. Bir çocuğu var. Pazarcı.

YEMEKTEYİZ BEST OF SEVİM KENDİGELEN KİMDİR?

Yemekteyiz En İyiler'in 4. Gün yarışmacısı Sevim Kendigelen, aslen Kastamonulu. Kasap. Evli. Sosyal medya eleştirilerine tepki olarak gelmiş.



YEMEKTEYİZ BEST OF SU KIYMET YALMAN KİMDİR?

Aslen Yozgatlı. Reklamcı. 39 yaşında. Çocuğu da var.



YEMEKTEYİZ'İN SUNUCUSU ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982’de doğdu. İngiltere 'de, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı. Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin adlı filmlerde başrol oynayan Onur Büyüktopçu, en son olarak Kiralık Aşk adlı dizinin kadrosunda yer aldı. Onur Büyüktopçu oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.