Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi kim oldu? 22 Mart 2019 Yemekteyiz birincisi kim?

TV8'in çok sevilen ve izlenen yarışması Yemekteyiz'de bu hafta Müslüm can Ünal, Gökhan Serbest, Tuğba Ceylan, Tanju Sarıdikmen ve Gülören Yeter yarışıyor. Son gün yarışmacısının yarışmasının ardından birbirine yakın puanlar alan yarışmacıların Onur Büyüktopçu da puanlarını açıklamasının ardından haftanın birincisi belli olacak. Birincinin belirleneceği final gününde hangi yarışmacının ödülü alacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki haftanın finalinde bugün kim birinci oldu? 22 Mart Yemekteyiz En İyiler'in birincisi kim oldu? Yemekteyiz'de büyük ödülün sahibi kim oldu? Yemekteyiz'in bu haftaki şampiyonu kim? Haftanın birincisi kaç puan aldı? Onur Büyüktopçu haftanın birincisine kaç puan verdi? 22 Mart Yemekteyiz yarışmasının birincisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

YEMEKTEYİZ 'DE BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU? 22 MART 2019

Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi 31 puanla Gülören hanım oldu.

YEMEKTEYİZ EN İYİLER'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 18-22 MART 2019

MÜSLÜM CAN ÜNAL KİMDİR?

Müslüm Can Ünal turizm otelcilik mezunudur. Kendisi aşçı yardımcılığı yapmaktadır ve yarışmanın en iddialı isimlerinden biridir.

GÖKHAN SERBEST KİMDİR?

Gökhan Serbest 34 yaşında ve bekar. İşletmecilik yapan Gökhan Bey Aslen Makedonyalı. Fanatik Fenerbahçeli olan Gökhan Serbest bilgisayar oyunu oynamayı seviyor. Kendini eğlenceli, sempatik ve dobra biri olarak tanımlıyor.

TUĞBA CEYLAN KİMDİR?

Aslen Sivaslı olan Tuğba Ceylan, 33 yaşında ve bir kız çocuk sahibidir. Aşçı Yardımcısı olan yarışmacı daha önce modelistlik yapmıştır. Hobileri arasında motosiklet kullanmak ve kickboks yapmak yer alıyor.

TANJU SARIDİKMEN KİMDİR?

Tanju Sarıdikmen şeftir. Daha önce pek çok marka adı altında çalışmakla birlikte işinde de oldukça başarılı biri olarak görülmektedir. Tanju Sarıdikmen haftanın en iddialı yarışmacılarından biridir.

GÜLÖREN YETER KİMDİR?

46 yaşında olan GülÖren Yeter aslen Malatyalı. Ev hanımı olan Gül Hanım iki çocuk sahibi. Oldukça iddialı olan Gül Ören Yeter kendisine çok güveniyor.

YEMEKTEYİZ'İN SUNUCUSU ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982’de doğdu. İngiltere 'de, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı. Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin adlı filmlerde başrol oynayan Onur Büyüktopçu, en son olarak Kiralık Aşk adlı dizinin kadrosunda yer aldı. Onur Büyüktopçu oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.