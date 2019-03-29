Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi kim oldu? 29 Mart 2019 Yemekteyiz birincisi kim?

TV8'in çok sevilen ve izlenen yarışması Yemekteyiz'de bu hafta Esra Aydoğdu, Tuğçe Sökesoğlu, Meltem Alan Taşbaş, Mehmet Sur ve Ercan Uçar yarışıyor. Son gün yarışmacısının yarışmasının ardından birbirine yakın puanlar alan yarışmacıların Onur Büyüktopçu da puanlarını açıklamasının ardından haftanın birincisi belli olacak. Birincinin belirleneceği final gününde hangi yarışmacının ödülü alacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki haftanın finalinde bugün kim birinci oldu? 22 Mart Yemekteyiz En İyiler'in birincisi kim oldu? Yemekteyiz'de büyük ödülün sahibi kim oldu? Yemekteyiz'in bu haftaki şampiyonu kim? Haftanın birincisi kaç puan aldı? Onur Büyüktopçu haftanın birincisine kaç puan verdi? 22 Mart Yemekteyiz yarışmasının birincisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

YEMEKTEYİZ 'DE BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU? 29 MART 2019

Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi Meltem Alan Taşbaş oldu.

YEMEKTEYİZ EN İYİLER'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 25-29 MART 2019

ESRA AYDOĞDU KİMDİR?

Esra Aydoğdu: Haftanın ilk gününde yarışacak olan yarışmacı Esra Hanım 42 yaşında ve işletmeci. 19 yaşında bir oğlu 16 yaşında da ikizleri var. Spor Akademisi mezunu olan Esra hanım yıllarca basketbol oynamış ve Milli Takım’a kadar yükselmiş. Daha önce katıldığı Yemekteyiz yarışmasında birinci olan yarışmacı daha sonra katıldığı Masterchef yarışmasında hem baskın karakteri hemde lezzetli yemekleri ile adından çokça söz ettirmiştir.

TUĞÇE SÖKESOĞLU KİMDİR?

Tuğçe Sökesoğlu: Haftanın ikinci gününde yarışacak olan yarışmacı Tuğçe Hanım, 29 yaşında olan yarışmacı işletme sahibi. Aslen Rize’li olan yarışmacı Konservatuvar mezunu. Daha önce katıldığı yemekteyiz yarışmasında ikinci olmuştu. KAtıldığı Masterchef yarışmasında 9 hafta yarışan yarışmacı sivri dili ile yarışmaya damga vurmuştu. Başta İngiltere ve Almanya olmak üzere bir çok yerden aşçılık teklifi alan yarışmacı bu hafta oldukça iddialı.

MELTEM ALAN TAŞBAŞ KİMDİR?

Meltem Alan Taşbaş: Haftanın üçüncü gününde yarışacak olan Meltem Hanım, 3,5 yıllık evli ve bir çocuk annesi. Bugüne kadar pek çok restaurantta çalışan yarışmacı anne olduktan sonra mesleğine bir süre ara vermiş.Daha önce katıldığı yemekteyiz yarışmasında üçüncü olan yarışmacı Masterchef yarışmasında ilginç karakteri ve mutfaktaki başarısı ile en çok konuşulan isim olmuş ve yarı finale kadar çıkmıştı.

MEHMET SUR KİMDİR?

Mehmet Sur: Haftanın dördüncü gününde yarışacak olan yarışmacı Mehmet Bey, 12 yıllık evli ve 3 çocuk babası. Aslen Diyarbakırlı olan yarışmacı uzun yıllar restaurantlarda çalıştıktan sonra şimdilerde kendi restauranlarını işletiyor. Aynı zamanda kick-boks hocası olan yarışmacı daha önce katıldığı Yemekteyiz yarışmasında birincilik yaşamıştı. Masterchef yarışmasında tam 14 hafta kalan yarışmacı hem sempatik halleri hemde konuşmaları ile yarışmaya damga vurmuştu.

ERCAN UÇAR KİMDİR?

Ercan Uçar: Haftanın sonun gününde yarışacak olan Ercan Bey, 6 yıllık evli ve iki çocuk babası. Aslen Maliye mezunu olan yarışmacı uzun yıllar yeme içme sektöründe operasyon müdürü olarak çalışmış. 11 sene İngiltere’de yaşayan yarışmacı daha önce katıldığı Yemekteyiz yarışmasında birinci olmuştu. Masterchef yarışmasında da kendine özgü karakteri ve çizgisi ile en çok konuşulan isimler arasına girmiştir.

YEMEKTEYİZ'İN SUNUCUSU ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982’de doğdu. İngiltere 'de, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı. Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin adlı filmlerde başrol oynayan Onur Büyüktopçu, en son olarak Kiralık Aşk adlı dizinin kadrosunda yer aldı. Onur Büyüktopçu oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.