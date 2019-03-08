Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi kim oldu? 8 Mart 2019 Yemekteyiz birincisi kim?

TV8'in çok sevilen ve izlenen yarışması Yemekteyiz'de bu hafta Deniz Özyapıcı, Sefer Onursal, Burcu Karaaslan, Semih Karaduman ve Filiz Palaz yarışıyor. Son gün yarışmacısının yarışmasının ardından birbirine yakın puanlar alan yarışmacıların Onur Büyüktopçu da puanlarını açıklamasının ardından haftanın birincisi belli olacak. Birincinin belirleneceği final gününde hangi yarışmacının ödülü alacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki haftanın finalinde bugün kim birinci oldu? 8 Mart Yemekteyiz En İyiler'in birincisi kim oldu? Yemekteyiz'de büyük ödülün sahibi kim oldu? Yemekteyiz'in bu haftaki şampiyonu kim? Haftanın birincisi kaç puan aldı? Onur Büyüktopçu haftanın birincisine kaç puan verdi? 8 Mart Yemekteyiz yarışmasının birincisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

YEMEKTEYİZ 'DE BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU? 8 MART 2019

Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi 35 puanla Burcu hanım oldu.

YEMEKTEYİZ EN İYİLER'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 4-8 MART 2019

DENİZ ÖZYAPICI KİMDİR?

Deniz Özyapıcı'nın kim olduğu yarışmanın takipçileri tarafından merak edilmeye başladı. Satış Pazarlama mesleğini icra eden Deniz Özyapıcı, yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alıyor. Deniz Özyapıcı, Yemekteyiz'in bu haftasında ilk gün yarışmacısı olarak yarışacak.

SEFER ONURSAL KİMDİR?

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları arasında yer alan Sefer Onursal'ın hayatı hakkında bilgiler merak edilmeye başladı. Turizm mesleğini icra etmekte olan Sefer Onursal, Yemekteyiz'de bu hafta 2. gün yarışmacısı olarak yarışacak. Sefer Onursal'da iddialı olan isimler arasında yer alıyor.

BURCU KARAASLAN KİMDİR?

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları arasında belki de en çok merak edilen isim olan Burcu Karaaslan'da yer alıyor. Asıl mesleği Müzisyen'lik olan Burcu Karaaslan'ın, nasıl yemekler yapacağı ve elinin lezzeti izleyiciler tarafından merak ediliyor. 3. gün yarışmacısı olan Burcu Karaaslan'da iddialı bir isim.

SEMİH KARADUMAN KİMDİR?

Semih Karaduman kimdir sorusunun yanıtı, Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarının belli olmasının ardından merak ediliyor. 4. gün yarışmacısı olan Semir Karaduman, Güvenlik Memuru olarak mesleğini icra ediyor. Semih Karaduman'ın nasıl yemekler yapacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor.

FİLİZ PALAZ KİMDİR?

Yemekteyiz'de bu haftanın 5. gün ve son yarışmacısı olan Filiz Palaz hakkında bilgiler merak edilmeye başladı. Asıl mesleği Finans Uzmanı olan Filiz Palaz'ın nasıl yemekler yapacağı merak edilen konular arasında yer alıyor.

YEMEKTEYİZ'İN SUNUCUSU ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982’de doğdu. İngiltere 'de, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı. Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin adlı filmlerde başrol oynayan Onur Büyüktopçu, en son olarak Kiralık Aşk adlı dizinin kadrosunda yer aldı. Onur Büyüktopçu oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.