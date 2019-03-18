Yemekteyiz En İyiler'in bu haftaki yarışmacıları 18-22 Mart 2019

Ekranların sevilen yarışması Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları izleyiciler tarafından merak ediliyor .Haftanın sonunda yarışmacılardan ve Onur Büyüktopçu'dan aldığı puanlar sonunda haftanın kazananı oluyor.Haftanın son gününde 10 BİN TL ödül ile haftayı birinci olarak tamamlayan yarışmada bu haftanın yarışmacıları merakla bekleniyor.Peki Yemekteyiz En İyiler'de bu hafta hangi yarışamacılar yarışacak? Yemekteyiz En İyiler'in bu haftaki yarışmacıları (18-22 Mart) kimler oldu? İsimleri ne, meslekleri ne? Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları kim? Yemekteyiz'de bu hafta hangi yarışmacılar yarışacak? İşte 18-22 Mart Yemekteyiz yarışmacıları...

YEMEKTEYİZ EN İYİLER'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 18-22 MART 2019

Yemekteyiz'in yeni yarışmacıları açıklandıktan sonra haberimizde bulabileceksiniz...

YEMEKTEYİZ'İN SUNUCUSU ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982’de doğdu. İngiltere 'de, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı. Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin adlı filmlerde başrol oynayan Onur Büyüktopçu, en son olarak Kiralık Aşk adlı dizinin kadrosunda yer aldı. Onur Büyüktopçu oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.