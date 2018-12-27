Yemekteyiz Soner Pekdemir kimdir? Yarışmadan neden ayrıldı, diskalifiye mi oldu?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışma programı Yemekteyiz'e damga vuran yarışmacı Soner Pekdemir en çok konuşulan konular arasında girdi. Gurme olarak tanıdığımız Soner Pekdemir'in haftanın ikinci günü yarışmadan apar topar çekilmesi dikkat çekti. Sonrasında ise yarışma sunucusu Onur Büyüktopçu'nun yaptığı açıklama ve buna karşılık Soner Pekdemir'in sosyal medya paylaşımları ise kafaları iyice karıştırdı. Peki Soner Pekdemir kimdir? Yarışmadan neden ayrıldı? Diskalifiye mi oldu?

SONER PEKDEMİR YARIŞMADAN NEDEN AYRILDI? DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

İlk olarak Pekdemir, Instagram hesabının hikaye bölümünden konuya ilişkin bir mesaj yayınladı ve "Ayrıldığımı düşünüyorsunuz ve bununla ilgili sorular yazıyorsunuz. Yarın hep birlikte göreceğiz ne olmuş ne bitmiş" notunu düştü. Fakat yarışmadan çekilip çekilmediğine dair bir açıklama yapmadı. Ardından Onur Büyüktopçu, Pekdemir'in sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan çekildiğini söyledi ve haftaya yeni bir yarışmacıyla devam edeceklerini belirtti. Fakat Büyüktopçu'nun bu açıklamasından sonra Soner Pekdemir'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar iyice kafaları karıştırdı. Pekdemir Instagram hesabından bir video yayınlayarak, "Malum nedenlerden dolayı yarışmadan ayrılmak zorunda kaldım. Bu karardan sonra olumlu veya olumsuz birçok tepki aldım. Herkes menümü merak ediyordu. Ben de şuna karar verdim; Yemeklerimi yapacağım ve Instagram hesabımdan seçeceğim 2 kadın, 2 erkek takipçime evimde, boğaz manzarası eşliğinde menümü sunacağım. Misafirlerimin yol masraflarını da karşılayacağım. Aynı zamanda yeni yıl yaklaştığı için onlara güzel hediyelerim de olacak. Ve bir akşam da eğlence sözü veriyorum" dedi.

"HİÇBİRİSİ DEĞİL"

Sağlık durumu ile ilgili hiçbir açıklama yapmayan Pekdemir, takipçilerinden gelen destek mesajlarını da sosyal medya hesabından yayınladı. Twitter'da kendisi için açılan; neden yarışmada olmadığına dair 'Dsikalifiye', 'Hastadır' ve '81. ülkeyi gezmeye gitti' şıklarının olduğu bir anketi de paylaşan yarışmacı, bu şıklardan hiçbirisi değil" ifadelerini kullandı. Böylece yarışmacının hasta olmadığı da öğrenildi.

SONER PEKDEMİR KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki yarışmacıları arasında yer alan Soner Pekdemir, aslen Giresunlu. 29 yaşında olan yarışmacı, ziraat mühendisi olmasına rağmen kendi işini yapmayarak babası ile birlikte çalışmakta ve esnaflık yapmaktadır. Soner Pekdemir kendini gurme olarak niteliyor ve dünyadaki birçok ülkeyi gezdiğini iddia ediyor.